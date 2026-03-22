Война срещу "пришълци" с яйца и скапани домати за паркоместа в София

Със залп от яйца посреща блок в столичния квартал „Младост“ всеки пришълец, позволил си да паркира колата си в района.

Обстрелът се случва от месеци и вече има няколко подадени сигнала за яйчени петна по автомобили. Случаите се концентрират върху паркирани коли в района на блок 493 в „Младост 4“. „Не съм от този квартал, но всеки ден паркирам до блока. Работя тук от шест години. От около два месеца системно се хвърлят яйца по колите. Виждала съм много често размазани яйца по коли, а наскоро и моят автомобил бе обстрелян“, алармира Даяна Цонева в популярна квартална Фейсбук група. Решена да продължи да паркира около блока, тя публично призова извършителите да се свържат с нея, за да се разберат човешки без сурови омлети по боята на колата ѝ. „Вместо да се хвърля яйце, може да се остави бележка с номер или поне някакво обяснение“, заяви Цонева и призова местните да издадат самоличността на извършителите, ако са им известни.

Спорове

В коментарите към публикацията на Цонева се развихри бурна дискусия, като мнозина осъдиха жълтото деяние, а други приветстваха защитата на блока срещу неканени паркиращи. „В никакъв случай не оправдавам постъпката, ама да не можеш да паркираш пред дома си заради някой, който "работи наблизо" - ами гадно си е... Ползвайте градски транспорт и не заемайте местата“, нареди потребителка. „Местата около блоковете са общински и всеки може да паркира върху тях. Недопустима вандалщина“, заяви друг. Дискусията изобилства и от забавни коментари като „Богата работа... Като почне да хвърля суджуци, ще дойда и аз да паркирам“, „С този недостиг на паркоместа ще започнат и цели пилета да хвърлят хората“.

Сливи

Непрекъснато нарастващия брой автомобили в София при постоянен брой публични паркоместа все по-често до води до т.нар. паркинг войни. Използването на храната като амуниции във враждебните действия е популярно и в другия голям квартал спалня – „Люлин“. За това сигнализираха наскоро живеещи в трета част на квартала. Според тях всяка сутрин коли на хора от съседни блокове, както и коли на работещи през деня биват затрупвани с плодове и зеленчуци. „Понякога са сливи, друг път кори от диня или пъпеш. Имало е авокадо, круши, обелки от картофи“, сподели местен водач, който често получава зарзаватени предупреждения върху буса си.

Наскоро пък масова наказателна акция бе предприета от неизвестен извършител в „Овча купел“. Обект на серийно рязане на гуми бяха девет автомобила – всичките с регистрационни номера от области, различни от София.