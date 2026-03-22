Морски дрон с боеприпаси се взриви край турския бряг ВИДЕО

Напрежение и силен взрив разтърсиха крайбрежието на Северна Турция, след като на плажа беше открит безпилотен морски апарат, натоварен с боеприпаси. Устройството е било активно и е унищожено контролирано в открито море, съобщиха местните власти.

Инцидентът е станал в района на квартал Юджелер в окръг Юние, област Орду. В петък около 16:00 часа местни жители забелязали неизвестен предмет, изхвърлен на брега, и подали сигнал до жандармерията. На място незабавно били изпратени екипи, които отцепили района и създали защитен периметър по крайбрежната ивица.

Ünye'de bulunan insansız deniz aracı içerisindeki mühimmat ile birlikte kıyıdan 4 km uzakta kontrollü şekilde patlatıldı.#ordu #haber #patlama pic.twitter.com/HxXMdtXiEl — Ordu Haber Ajansı (@ohaordu52) March 21, 2026

При първоначалния оглед специалистите установили, че става дума за безпилотен морски апарат (БМА). Поради съмнения, че устройството може да е опасно, зоната била поставена под засилени мерки за сигурност и достъпът на граждани бил ограничен.

В официално съобщение на областната управа на Орду се посочва, че апаратът е бил изследван от екипи на Командването за подводна отбрана от Истанбул (S.A.S). След извършената проверка специалистите установили, че устройството е активно и съдържа боеприпаси.

Поради високия риск било взето решение апаратът да бъде изтеглен и унищожен контролирано в морето. Той е взривен на около 4 километра от брега в събота около 14:00 часа. По този начин е предотвратена потенциална опасност за населението и крайбрежната инфраструктура.

Силният взрив е бил чут в близките населени места и е предизвикал паника сред жителите. Местният жител Мухаммет Джан разказа, че звукът бил толкова мощен, че прозорците на домовете се разтресли.

„Беше вторият ден на празника Рамазан байрам. Седяхме с братовчедите, когато се чу силна експлозия. Прозорците на къщата ни се разтресоха. Помислихме, че е паднала ракета. В семейството ни имаше уплашени хора, децата много се изплашиха“, каза той.

По думите му след това разбрали, че унищоженият обект е безпилотният морски апарат, изхвърлен на брега. „Когато научихме това, се успокоихме. Не само ние, но и хората от квартала излязоха навън. Силата на взрива беше много голяма“, допълни местният жител.

Към момента няма данни за пострадали или нанесени материални щети.

Властите не съобщават откъде е дошъл апаратът и на кого може да принадлежи, но се предполага, че е свързан с боевете в Украйна.

Случаят предизвиква нови въпроси за сигурността в Черно море, особено на фона на зачестилите инциденти с безпилотни морски устройства в региона, пише "Марица".