Иран отхвърли ултиматума на Тръмп

Иран отхвърли днес ултиматума на американския президент Доналд Тръмп, който заплаши да унищожи електроцентралите в Иран, ако не бъде вдигната блокадата на Ормузкия проток до 48 часа. Израелският премиер Бенямин Нетаняху междувременно заяви, че Израел ще "продължи да нанася удари" по Иран след "много трудна вечер" за страната.

Изявлението на Доналд Тръмп в социалните мрежи идва само ден след думите му, че Съединените щати обмислят "постепенно приключване" на операцията в Близкия изток. След ултиматума на Тръмп иранското военно командване заплаши, че ще нанесе удари по ключова инфраструктура в Близкия изток, включително "енергийна, информационно-технологична и инфраструктура за обезсоляване на вода".

Ормузкият проток остава отворен за всички кораби, освен за свързаните с "враговете на Иран", заяви иранският представител в Международната морска организация към ООН Али Мусави след заплахата на Тръмп.

Той посочи, че Техеран е готов да сътрудничи с организацията за подобряване на морската сигурност и защитата на моряците в Персийския залив, допълвайки, че кораби, които не са свързани с "враговете на Иран" могат да преминат протока като координират това с Техеран.

Междувременно Иран заяви, че е готов да сътрудничи с Международната морска организация за подобряване на морската безопасност и защита на моряците в Персийския залив. Иранският представител в морската агенция на ООН Али Мусави посочи, че Ормузкият проток остава отворен за всички кораби, с изключение на съдовете, свързани с "враговете на Иран", и добави, че преминаването през тесния воден път е възможно чрез координиране на мерките за сигурност с Техеран.

Размяната на удари между Иран и израелско-американските сили навлиза в четвъртата си седмица. Няколко експлозии са били чути в Ерусалим тази сутрин, след като израелската армия предупреди за изстреляни ракети от Иран, насочени към централната част на Израел. По-рано Израелските сили за отбрана заявиха, че са започнали поредната вълна от удари срещу Техеран. ОАЕ съобщиха, че са реагирали на нови ирански атаки с ракети и дронове. Три балистични ракети са били изстреляни към Рияд, като една от тях е била прехваната, а другите две са паднали в необитаем район. Ирански държавни медии съобщават, че дронове са ударили военна база близо до летището в Багдад.

Около 100 души бяха ранени снощи при ирански ракетни удари срещу градовете Арад и Димона. Причинени са най-мащабните щети по израелски градове от началото на офанзивата. Ударите по израелския град Димона в пустинята Негев, където се намира стратегически обект за ядрени изследвания, са били в отговор на атаката срещу иранския ядрен обект в Натанз, обяви иранската държавна телевизия.