Велико Търново отбелязва своя празник тържествено
За 147-а година Велико Търново чества днес своя празник. Денят е посветен на победата в битката при Клокотница през 1230 година.
Велико Търново е първият български град, който веднага след Освобождението избира историческата дата за свой празник.
Тържествата днес започват с поклонение в историческата църква "Св. 40 мъченици" и поднасяне на цветя на саркофага на цар Калоян.
Да бъдем обединени, призова кметът Даниел Панов:
"Когато сме обединени, постигаме повече. Да бъдем добри хора. Да имаме обич в сърцата си и да помним поговорката, че колкото добрини направим, ще ни се върнат стократно".
Ще има безплатни туристически обиколки по знаковите исторически места в старопрестолния град, много концерти, а на Самоводската чаршия актьори и ансамбъл "Българе" ще върнат града в славните години на Априлското въстание, приемането на Търновската конституция и обявяването на независимостта на България.
За празника на Велико Търново неговите граждани пожелаха:
"Велико Търново е велик град. Да има повече усмихнати хора по улицата, по-добра инфраструктура. Нека да е здраве за всички!".
Още по темата:
- » Радост за децата във Велико Търново: Обявиха 23 март за неучебен ден заради празника на града
- » Напрежение в "Кроношпан" във В. Търново -от РИОСВ пломбираха линията за ПДЧ
- » 200 пепелянки незаконно отглеждал търновчанин