Велико Търново отбелязва своя празник тържествено

За 147-а година Велико Търново чества днес своя празник. Денят е посветен на победата в битката при Клокотница през 1230 година.

Велико Търново е първият български град, който веднага след Освобождението избира историческата дата за свой празник.

Тържествата днес започват с поклонение в историческата църква "Св. 40 мъченици" и поднасяне на цветя на саркофага на цар Калоян.

Да бъдем обединени, призова кметът Даниел Панов:

"Когато сме обединени, постигаме повече. Да бъдем добри хора. Да имаме обич в сърцата си и да помним поговорката, че колкото добрини направим, ще ни се върнат стократно".

Ще има безплатни туристически обиколки по знаковите исторически места в старопрестолния град, много концерти, а на Самоводската чаршия актьори и ансамбъл "Българе" ще върнат града в славните години на Априлското въстание, приемането на Търновската конституция и обявяването на независимостта на България.

За празника на Велико Търново неговите граждани пожелаха:

"Велико Търново е велик град. Да има повече усмихнати хора по улицата, по-добра инфраструктура. Нека да е здраве за всички!".



