Израел: Лондон, Париж и Берлин могат да попаднат в обсега на ирански ракети

Израел предупреди, че държави по света, включително градовете Лондон, Париж и Берлин, могат да се окажат в обсега на ирански ракети, на фона на нарастващото напрежение с Иран.



Повод за предупреждението стана удар срещу британска военна база на островите Чагос. Две балистични ракети са били изстреляни към базата на Диего Гарсия в петък вечер – стратегически обект, управляван съвместно от САЩ и Великобритания.



По информация на източници, едната ракета се е повредила по време на полета, а другата е била прихваната от американски военен кораб. Случаят се разглежда като първия подобен опит за атака срещу базата.



Официално потвърждение за инцидента беше дадено в събота. Според данните, атаката е извършена преди британският премиер Киър Стармър да даде разрешение на Доналд Тръмп за използване на базирани във Великобритания бомбардировачи във връзка с напрежението около Ормузкия проток, съобщава Daily Mail.



Експерти предупреждават, че действията на Техеран може да са сигнал за разширяване на обхвата на потенциални удари, като подчертават, че иранските военни способности вероятно са били подценявани системно през последните години.

Снимката е илюстративна