Ето защо Демерджиев е бил в МВР посред нощите

От МВР обясниха посещението на кандидата за народен представител и бивш вътрешен министър Иван Демерджиев вечерта на 20 март в ГДНП.

Публикуваме целия текст без редакторска намеса:

На 19 март в ГД "Национална полиция" е постъпила прокурорска преписка с разпореждане за извършване на проверка и снемане на сведения по сигнал, постъпил в Софийска градска прокуратура. Срокът за приключването й е фиксиран от наблюдаващия прокурор на 48 часа.

След като е призован по телефона и е уточнил кога ще има възможност да се яви, кандидатът за народен представител Иван Демерджиев е влязъл в сградата на ГДНП в 22.25 часа и я е напуснал в 22.55 часа на 20 март, което е отразено в дневника за пропускателния режим в главната дирекция.

Съгласно нармативната уредба, режимът на работа в МВР е непрекъсваем - 24 часа има дежурни служители.

