Синоптици алармират: Очакват се обилни валежи по Южното Черноморие!

През следващите дни се очакват значителни валежи по Южното Черноморие, като най-интензивни ще бъдат в районите около Ахтопол, Приморско и Царево. Прогнозите сочат, че само на около 40–50км южно от Ахтопол количествата на валежите могат да достигнат между 50–60 л/кв.м в рамките на 72 часа, предупреждават от Meteo Balkans.

Тази информация се споделя с цел повишено внимание и по-добра информираност на населението, за да се избегнат неприятни изненади при евентуално влошаване на обстановката.

Прогноза на SPM модел за следващите 48 часа

Добре е общините по Южното Черноморие да бъдат в готовност за възможно повишаване на нивата на реките вследствие на обилните валежи. Важно е да се подчертае, че към момента няма конкретни прогнози за наводнения, но предприемането на превантивни мерки и наличието на готовност са силно препоръчителни.

Прогноза на Аладин модел за следващите 72 часа - ИЗТОЧНИК: https://meteogrid.eu/



