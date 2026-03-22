Тръмп към Иран: Вдигнете блокадата над Ормуза или ще унищожим електроцентралите ви!

Американският президент Доналд Тръмп заплаши да унищожи електроцентралите в Иран, ако не бъде вдигната блокадата на Ормузкия проток до 48 часа, а израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Израел ще "продължи да нанася удари" по Иран след "много трудна вечер" за страната.

Изявлението на Тръмп в социалните мрежи идва само ден след думите му, че Съединените щати обмислят "постепенно приключване" на операцията в Близкия изток.

Заплахата от ирански атаки не позволява на повечето кораби да преминават през Ормузкия проток, през който минава 1/5 от световните доставки на петрол и втечнен природен газ. Затварянето на пролива за почти всички кораби доведе до скок на цените на газа в Европа с до 35% миналата седмица.

Външните министри на страните от Г-7 и върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас заявиха, че са готови да предприемат необходимите мерки за подкрепа на глобалните енергийни доставки и потвърдиха ключовото значение на защитата на морските пътища, включително Ормузкия проток.

"Осъждаме най-категорично безразсъдните атаки на режима в Иран срещу цивилни граждани и гражданска инфраструктура, включително енергийна инфраструктура", се казва още в изявлението.

Размяната на удари между Иран и израелско-американските сили навлиза в четвъртата си седмица.

Около 100 души бяха ранени снощи при ирански ракетни удари срещу градовете Арад и Димона. Причинени са най-мащабните щети по израелски градове от началото на офанзивата.

Ударите по израелския град Димона в пустинята Негев, където се намира стратегически обект за ядрени изследвания, са били в отговор на атаката срещу иранския ядрен обект в Натанз, обяви иранската държавна телевизия.

Тази нощ Израелските сили за отбрана заявиха, че са започнали поредната вълна от удари срещу Техеран.

ОАЕ и Саудитска Арабия съобщиха за нови ирански атаки с ракети и дронове, а Катар обяви, че издирва хеликоптер, който се е разбил край бреговете на страната по време на "рутинно дежурство".