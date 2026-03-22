Спорт по тв на 22 март
08.00 Снукър: Уърлд Оупън, финал Евроспорт 1
10.20 Ски скокове: Ски полети във Викерсунд, жени Евроспорт 2
11.00 Лека атлетика, Световно първенство в зала БНТ 3
11.30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Лилехамер, супер Г, жени Евроспорт 1
12.30 Монтана – Берое Диема спорт
13.00 Баскетбол, Балкан – Рилски спортист МАХ Спорт 2
13.00 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Лилехамер, супер Г, мъже Евроспорт 1, БНТ 3
13.00 Баскетбол, Леида – Ховентуд Нова спорт
13.30 Комо – Пиза МАХ Спорт 3
13.30 Мото 3, Мото 2, квалификация за Гран при на Бразилия МАХ Спорт 1
14.00 Нюкасъл – Съндърланд Диема спорт 2
14.00 Баскетбол, Гран Канария – Рио Бреотан Диема спорт 3
14.30 Снукър: Уърлд Оупън, финал Евроспорт 1
14.30 Биатлон: Световна купа в Осло, масов старт, жени Евроспорт 2
15.00 ЦСКА – Добруджа Диема спорт
15.00 Барселона – Райо Валекано МАХ Спорт 4
16.00 Болоня – Лацио МАХ Спорт 3
16.00 Астън Вила – Уест Хем Диема спорт 3
16.00 Лион – Монако Нова спорт
16.00 Волейбол, мач от плейофите в Италия МАХ Спорт 2
16.00 Колоездене: Гран При на Монсер, мъже Евроспорт 2
16.15 Тотнъм – Нотингам Диема спорт 2
16.50 Мото 3, Гран при на Бразилия МАХ Спорт 1
17.15 Селта – Алавес МАХ Спорт 4
17.15 Биатлон: Световна купа в Осло, масов старт, мъже Евроспорт 1
17.30 Ботев (Вр) – Локомотив (Пд) Диема спорт
18.15 Марсилия – Лил Нова спорт
18.15 Мото 2, Гран при на Бразилия МАХ Спорт 1
18.15 Ски скокове: Ски скокове във Викерсунд, мъже Евроспорт 1
18.20 Ски бягане: Световна купа в Лейк Плесид, масов старт на 20 км, мъже Евроспорт 2
18.30 Арсенал – Манчестър Сити Диема спорт 2
18.30 Санкт Паули – Фрайбург Диема спорт 3
18.40 Лека атлетика, Световно първенство в зала БНТ 3
19.00 Рома – Лече МАХ Спорт 3
19.00 Волейбол, Нефтохимик – Дея МАХ Спорт 2
19.30 Атлетик – Бетис МАХ Спорт 4
19.30 Голф: PGA тур, Валспар чемпиъншип, четвърти ден Евроспорт 2
20.00 Мото GP, Гран при на Бразилия МАХ Спорт 1
20.00 Биатлон: Световна купа в Осло, масов старт, жени Евроспорт 1
20.00 Баскетбол, Барселона – Реал Диема спорт
20.20 Ски бягане: Световна купа в Лейк Плесид, масов старт на 20 км, жени Евроспорт 1
20.30 Аугсбург – Щутгарт Диема спорт 3
21.00 Наскар, състезание в Дарлингтън МАХ Спорт 2
21.30 Тенис, турнир в Маями МАХ Спорт 1
21.45 Фиорентина – Интер МАХ Спорт 3
21.45 Нант – Страсбург Диема спорт 2
22.00 Реал – Атлетико МАХ Спорт 4
23.00 НБА, Денвър – Портлънд Диема спорт
02.00 НБА, Бостън – Минесота Диема спорт 2
- » Спорт по тв на 21 март
- » Спорт по тв на 14 март
- » Голям пробив в спринта: Ясен е отборът на България за Световното по лека атлетика!