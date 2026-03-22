Най-силната магнитна буря от края на януари обхвана Земята

Магнитната буря, която продължава вече близо 24 часа, се оказа най-силната от края на януари 2026 г., съобщиха от Лабораторията по астрономия към Института за космически изследвания (ИКИ) на РАН и Института по слънчево-земна физика на Сибирското отделение на РАН.

По данни на учените бурята е преминала прага G3 – ниво, което я класифицира като силна. Последният подобен случай е бил между 19 и 21 януари, когато бе отчетена една от най-интензивните геомагнитни бури за последното десетилетие.

Настоящото смущение е започнало около 20:00 GMT на 20 март и според прогнозите геомагнитната обстановка ще се нормализира напълно до 24 март.

Магнитните бури възникват вследствие на мощни изригвания на Слънцето и изхвърляния на коронарна маса, които изпращат големи количества заредени частици към Земята. При достигането им те взаимодействат с магнитосферата и предизвикват резки промени в магнитното поле.

Експертите предупреждават, че подобни явления могат да окажат влияние върху технологиите – включително електропреносните мрежи, сателитите и комуникациите. В същото време за хората на земната повърхност рискът остава минимален, въпреки че при по-чувствителни индивиди са възможни симптоми като главоболие, умора и нарушения на съня.

Сред видимите ефекти от силните магнитни бури са полярните сияния, които при такива условия могат да се наблюдават и на по-ниски географски ширини.

Специалистите съветват хората да поддържат добър режим на сън и да избягват стреса, а при евентуални смущения в електрозахранването да бъдат подготвени с базови средства като фенерче и радио на батерии.