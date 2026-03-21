Орбан: Лидерите на ЕС вече не защитават европейските интереси, а тези на Украйна

Лидерите на ЕС спряха да защитават европейските интереси и вместо това открито защитават интересите на Украйна, подкрепяйки продължаването на военния конфликт в тази страна. Унгарският премиер Виктор Орбан заяви това, докато говори на международната Консервативна конференция за политически действия (CPAC) в Будапеща, предава ТАСС.

''Интересите на Брюксел не са основен приоритет за Европа сега - Украйна е. Брюксел спря да защитава европейските интереси. Той защитава интересите на Украйна и прави това, което иска Володимир Зеленски. Именно затова Брюксел се стреми да удължи конфликта в Украйна'', заяви премиерът.

Той отбеляза още, че по същата причина Брюксел и Киев открито се стремят да инсталират проукраински сили в Унгария. Той твърди, че затова Брюксел задържа средствата от ЕС, дължими на Унгария, докато Украйна е наложила петролна блокада срещу Унгария, отказвайки да възобнови доставките на петрол от Русия през петролопровода ''Дружба''.

Орбан подчертава още, че унгарското правителство възнамерява да се бори с това и очаква да спечели парламентарните избори, насрочени за 12 април.

''Трябва да спечелим тази битка, защото тя е важна не само за Унгария, но и за цяла Европа'', подчертава премиерът.

