Вучич предупреди: Близо сме до Трета световна война

Президентът на Сърбия Александър Вучич заяви, че светът може вече да се намира в състояние на глобален конфликт, макар това официално да не се признава. Той предупреди и за нарастващи рискове от мащабна война.

Президентът е на мнение, че сме близо до Трета световна война, предаде Berliner Zeitung.

Борбата за ресурси засилва напрежението

По думите му основната причина за напрежението е борбата за ресурси – нефт, газ, редки метали и други стратегически суровини.

Конкуренцията за достъп до тях, както и до ключови логистични маршрути, изостря противопоставянето между държавите.

Опасения за използване на ядрено оръжие

Вучич подчерта, че тази конкуренция увеличава опасността от директни военни сблъсъци, включително между държави, притежаващи ядрено оръжие.

Според него много страни в момента се опитват да печелят време, докато паралелно се подготвят за евентуални големи конфликти.

Сръбският президент не изключи и възможността за използване на тактическо ядрено оръжие в бъдещи войни.

Той припомни, че както Първата световна война, така и Втората световна война са започнали от локални кризи, които впоследствие са прераснали в глобални конфликти.









