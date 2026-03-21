Даниел Митов: ПП-ДБ са свързани с „Петрохан“!

Бившият вътрешен министър в правителството на Росен Желязков и кандидат за народен представител от ГЕРБ-СДС Даниел Митов бе специален гост в „Седмицата на Дарик“, за да коментира актуалната вътрешнополитическа ситуация на фона на предстоящите на 19 април предсрочни парламентарни избори. Митов говори и за случая „Петрохан“, който се разви по времето, в което той бе министър на вътрешните работи.

„Този случай с Иван Демерджев поражда само въпроси. Трябва да питаме вътрешния министър г-н Емил Дечев дали ще назначи проверка за посещението на г-н Демерджиев, кандидат от определена партия за народен представител, в ГДНП. Аз среднощни разпити рядко съм чувал, или може би той сам си определя и те се съобразяват с него. Влиза с личния си автомобил в двора на ГДНП. Аз не знам това как се позволява. При ареста на г-н Борисов, Севда Арнаудова и Влади Горанов – ние стояхме отвън. С кого се е срещал Иван Демерджиев? Това е много особено, няма как да няма въпроси в обществото. Г-н Демерджиев се чувства в МВР, сякаш трябва да се съобразяват с него. Това изглежда на избори с наше МВР, онази фраза на Асен Василев. Има основание да вярваме, че г-н Копринков и г-н Узунов управляват МВР в момента“, заяви Даниел Митов.

„Ясни са свързаностите на Иван Демерджиев с МВР, защото върнаха хора там, които са назначавани по времето именно на Демерджиев. Тези революционери, когато се озоват на власт, започват да сменят професионалисти не на база на оценка на техния труд, а на база кой ги е назначил преди време. Когато системата на МВР е подложена на такъв политически натиск, тя се парализира и спира да работи в полза на гражданите“, категоричен е той.

„Демерджиев е жертва в тази ситуация по неговите излияния. Аз не съм убеден, затова задавам въпрос към служебния вътрешен министър г-н Емил Дечев. Спокойно можеха да си извикат Иван Демерджиев през деня, когато всички са на работа. Спокойно биха могли да си го извикат и разпитат през деня. Можеха да го разпитат дори и в Кърджали. Демерджиев се опитва да се изкара жертва, пак нещо мафията, пак нещо някой му е спретнал. МВР не е злонамерено в момента към партията на Радев, г-н Демерджиев и ПП-ДБ – те си направиха МВР“, заяви Даниел Митов.

„Ако влизам в ПП-ДБ, мога да заявя, че не си готвя военна хунта с влизането на Румен Радев в политиката. Няма да го направя. А те биха, само да сложат етикет на политическия си опонент. Какво означава олигархия и кои са тези олигарси? Има опростяване до детска степен на политическия ни живот – не бива така да продължаваме. Трябва да водим разговори с политики, цифри и концепции. Българите решават на изборите на кого искат да се доверят“, коментира бившият вътрешен министър в кабинета „Желязков“.

„На България ѝ са нужни по-консервативни бюджети с поддържане на фискална дисциплина. Тук можем да направим извод за това каква партия се появи в лицето на Румен Радев. Темата за икономиката беше до голяма степен приоритетна. Етикетът „прогресивност“ е типично ляв етикет. „Прогресивното“ е ляво, „консервативното“ е дясно. С избирането на име си слагат лява посока. Централна тема на икономическата и социална тема е преодоляването на неравенствата – лява тема. Тук има един нюанс. Десните винаги гледат към равенството на възможностите. Левите се стремят да достигнат до равенство на изходните параметри. Да достигнат равенство на резултата – това ни показа Румен Радев в презентацията си. Неговата лява партия ще се опитва да изравнява. Това говори за по-голяма преразпределителна тежест на България. Има и парадокси в програмата, как ще получиш равенство на резултата, след като не вдигаш данъците. Просто няма такава икономика – няма откъде да се вземе. Аз не видях нищо друго освен лява заявка със странни парадокси“, заяви Даниел Митов.

„Всяка политическа партия отива на избори в опит да убеди избирателите, за да се бори за максимален брой гласове чрез убеждение на избирателите. Не е продуктивно да се говори за бракове. Единственият фактор е какви са идеите на политическите партии и как ще убедят избирателите в правотата и перспективата на тези свои идеи. Ние от ГЕРБ-СДС имаме червени линии в геополитическа посока. Не можем да правим компромис с това България да бъде интегрална част от Европейския съюз и евроатлантическата общност“, заяви Митов.

„За мен фокусът на ГЕРБ-СДС в тази кампания трябва да бъде ясен. В момента това, което се случва, не е лошо. Добре е да се редуцира броят на партиите в парламента, защото може да даде стабилност. ГЕРБ-СДС е продължение на онова СДС, което положи основите за НАТО и Европейския съюз. ГЕРБ-СДС е голямата дясна партия на България. Вляво се получава субект, който е естественото продължение на БСП – „Прогресивна България“. Започват да се обединяват леви хора там. Започва да се появява такъв субект, който обгръща левия сегмент и да му дава по-уедрена легитимност. Ясно е, че сме завършили и последния етап от евроинтеграцията, оттук нататък България трябва да премине към икономическа трансформация, като се премине от икономика на евтиния труд към икономика с висока добавена стойност. Втората фаза е инвестиция в хората, защото България има демографски проблем, който може да се решава с по-добре подготвени хора и знание, което да носи умения, а не механично запомняне, каквото представлява нашето образование. Третият компонент е на силната държава“, заяви Даниел Митов.

„Като нямат идеи – ще се фокусират върху това (б.р. поставянето на санкционирания по „Магнитски“ Владислав Горанов за водач на листата на ГЕРБ-СДС във Варна). Листите са важни, но не най-важното на този свят, но Владислав Горанов има заслуги за членството на България в еврозоната, като е един от най-силните ни икономисти. Другите партии обичат да персонализират и да слагат етикети. Те казват, че ако си с нас, си морален, ако не си с нас – ти си с мафията“, заяви Даниел Митов

„Недвусмислено вярно е, че ПП-ДБ са свързани със случая „Петрохан“. Много често ПП-ДБ ни обвиняват, че сме давали пари на общините и сме си купували влияние по този начин. Като си правителство, е нормално да даваш пари на местната общност, за да се развива. Цел на всяка държава е да има регионално развитие. Кметовете са избрани с приоритети и трябва да имат финансирането, за да реализират това. Бойко Борисов никога не е делил кметовете на наши и ваши. Често дори е ходил при кметове, които не са избрани от ГЕРБ. Още като премиер ходеше често при пернишкия кмет, за да покаже, че правителството дава пари и за кметовете, които са легитимно избрани от други политически сили“, заяви още той.

„ПП-ДБ имат по няколко помазани неправителствени организации във всички сфери. Те си имат, както видяхме, за честните избори също. Имат си мрежа от активистки НПО-та във всяка сфера. Те наместват винаги съответните организации в съответните министерства. Тези НПО-та започват да получават финансиране. Хората от „Петрохан“ са били спонсорирани или активисти на ПП-ДБ, или от спонсори на ПП-ДБ. И после не били свързани. Как да не са свързани? Тази мрежа от активистките НПО-та се имплантира в държавата. Овластените ПП-ДБ подават импулси към институциите, че това са помазаните хора. Така тези НПО-та си работят спокойно и без значим контрол върху тях. Тук идва моментът на издънката. Една от тези НПО-та се е превърнала в висококонтролирано затворено общество и започва да си прави някакви неща – един човек се превръща в гуру. Г-н кметът на София отива многократно, подвежда публиката за това какво дарение е направил. Вместо 70–80 хиляди евро, той дарява 251 хиляди евро, ако си спомням добре цифрата. Това е минимум неправилна оценка – невъзможност да преценяваш хора и ситуации“, заяви Даниел Митов.

„Хората от Петрохан са си играли на истински рейнджъри, играли са си на войници. Регистрира се подвеждащо име, след това е подписано рамково споразумение от министър Сандов и МОСВ. Бойко Рашков затваря РУ-то там, издава им се оръжие на следващия ден, подписва се лиценз на училището им „Космос“ и оттам насетне виждаме до какво води това“, коментира бившият вътрешен министър в кабинета на Росен Желязков

„Нямах време да стигна до дълбочина, нямах много време, „Петрохан“ се случи в края на мандата на правителството. Всички обясняваха защо не говори министърът. Защо не търсят сега министър Дечев? Той също не говори по същество по казуса и е прав, защото така се прави. Когато има такъв сложен казус, който няма аналог в българската история. Нещо като Джим Джоунс. Има минимално технологично време за изваждане на факти и назначаване на експертизи. Излезе ли министър да говори, без да има яснота какво е излязло от експертизите, които отнемат време, преди да е наясно с фактите и обстоятелствата – може да бъде обвинен, че предопределя хода на разследването или че политизира случая. За и.ф. гл. прокурор не отговарям, няма да влизам в тази тема. Той каза само фразата „Туийн Пийкс“ и започнаха обвинения. Аз предпочетох именно заради това да пуснем напред професионалистите, които могат да излязат и да говорят професионално с детайли по разследването. Те дадоха всички налични детайли към съответния момент – така трябва, а не министърът да излезе и да говори разни работи. Не е имало 7-и човек по случая „Петрохан-Околчица“. Това бе потвърдено и от министър Дечев. Мисля, че сме постъпили правилно, като не излязохме да говорим“, заяви Митов.

„Честно казано, не мисля, че мога да вярвам, че могат да се организират честни избори с институция, която е на някого, а тя всъщност трябва да бъде независима. ПП-ДБ отричат, че служебният кабинет е техен. Това е правителство, оглавявано от бивш председател на ПГ на „Продължаваме промяната“. Това с МВР си казаха преди това, че трябва да бъдат сменени всички в МВР – хоп, става. От ПП-ДБ казаха, че не трябва да излизаме от Борда за мир – хоп, излизаме. Румяна Бъчварова отдавна не е част от ГЕРБ, тя не е кадър на ГЕРБ. Г-н Запрянов не е член на ГЕРБ, човекът е великолепен професионалист, подкрепям всяка политика на ген. Запрянов, но това как прави правителството различно от правителство на ПП-ДБ. Всичко, което прави това правителство, е да следва политиките на ПП-ДБ“, заяви Даниел Митов пред Божидар Русев.

