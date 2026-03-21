Захарова: САЩ и Израел атакуват ирански ядрени съоръжения, без да се съобразяват с последствията

Атаката срещу ирански съоръжения за обогатяване на уран е грубо нарушение на международното право.Така говорителят на руското външно министерство Мария Захарова коментира днешната атака срещу ядрения обект в Натанз, предава агенция ТАСС, цитирана от ИА ФОКУС.



''Американско-израелският тандем продължава масираните удари срещу ирански военни, цивилни и, най-опасно, ядрени съоръжения, без да се съобразява с цивилните жертви или евентуалните радиологични и екологични последици'', критикува дипломатът.