Захарова: САЩ и Израел атакуват ирански ядрени съоръжения, без да се съобразяват с последствията
Атаката срещу ирански съоръжения за обогатяване на уран е грубо нарушение на международното право.Така говорителят на руското външно министерство Мария Захарова коментира днешната атака срещу ядрения обект в Натанз, предава агенция ТАСС, цитирана от ИА ФОКУС.
''Американско-израелският тандем продължава масираните удари срещу ирански военни, цивилни и, най-опасно, ядрени съоръжения, без да се съобразява с цивилните жертви или евентуалните радиологични и екологични последици'', критикува дипломатът.
