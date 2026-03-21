  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +8 / +9
Пловдив: +8 / +11
Варна: +8 / +9
Сандански: +9 / +13
Русе: +8 / +10
Добрич: +6 / +6
Видин: +8 / +12
Плевен: +8 / +11
Велико Търново: +7 / +9
Смолян: +0 / +4
Кюстендил: +5 / +8
Стара Загора: +7 / +8

Захарова: САЩ и Израел атакуват ирански ядрени съоръжения, без да се съобразяват с последствията

  • Сподели в:
  • Viber
ФБ/Мария Захарова
A A+ A++ A

Атаката срещу ирански съоръжения за обогатяване на уран е грубо нарушение на международното право.Така говорителят на руското външно министерство Мария Захарова коментира днешната атака срещу ядрения обект в Натанз, предава агенция ТАСС, цитирана от ИА ФОКУС.

''Американско-израелският тандем продължава масираните удари срещу ирански военни, цивилни и, най-опасно, ядрени съоръжения, без да се съобразява с цивилните жертви или евентуалните радиологични и екологични последици'', критикува дипломатът.

#Мария Захарова #Русия

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?