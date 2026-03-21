Тризначките Вяра и Надежда се върнаха от Лондон, бръмчат из Благоевград СНИМКА

Ден след като кацнаха със самолет във Варна две от прочутите риалити звезди от „Биг брадър“ – тризначките Вяра и Надежда, се появиха в центъра на родния Благоевград, видя репортер на „Телеграф“.

Двете успяха да се завърнат от Албиона, след като служители в българското посолство ги съжалили и им събрали пари за самолетни билети до родината.

Излагация

Това е станало дни след като обиколиха социалните мрежи със скандален клип под прозорците на Уестминстърското абатство в Лондон. Там двете звезди от „Биг брадър“ излагат България, говорейки на лош английски, смесен с български думи, изпълнени с обиди към кралското семейство и полицията на Острова.

Това се е случило по време на ежегодната служба за Деня на Британската общност в Уестминстърското абатство, където през 2011 г. принцът на Уелс се венча за любимата си Кейт Мидълтън.

Обиколка

По информация на "Телеграф" журналистът Десислава Димитрова, която от години живее на Острова, е потърсила помощ от дипломатическата ни мисия там, след като риалити героините не останаха незабелязани от стотици британци и гости на английската столица. Освен поведението им външният им вид също изглеждаше, меко казано, притеснително.

В петък Вяра и Надежда бяха забелязани да обикалят по магазини и кафенета в центъра на Благоевград. И двете бяха заложили на спортни клинове. Едната носеше пратка от куриерска фирма. Изглеждаха видимо доволни и спокойни, което е в контраст с вида им отпреди дни в Лондон.

Настанени са в жилищен блок в квартал „Еленово“, споделиха за „Телеграф“ служители на „Социално подпомагане“ в областния център на Пиринско. Става дума за двата съседни апартамента, които при раждането им са дадени от бившия Първи Тодор Живков на майка им като многодетна майка с пет деца - освен сестра си Любов, имат и двама братя. Според съседи майка им обаче живее в Лондон при Любов, която е щастливо омъжена в английската столица.

