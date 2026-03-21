Иван Демерджиев: Пеевски има кукла на конци - Калин Стоянов!

Бившият вътрешен министър и кандидат за народен представител на „Прогресивна България“ Иван Демерджиев бе специален гост в „Седмицата на Дарик“, за да коментира обявената програма на коалиция в четвъртък на фона на предстоящите на 19 април предсрочни парламентарни избори.

„С всеки изминал ден аз все повече вярвам и се убеждавам, че сме готови. Представянето на програмата ни ме убеди за пореден път. Съдържанието на програмата ме кара да бъда щастлив, че съм част от този отбор. Вместо един лидер като Борисов, който разказва вицове на смълчана аудитория, тук имаше едно интерактивно представяне на програмата и дадена заявка, че по същността си програмата е детайлно разписана и е реалистично предвиждане за нещо, което ще се прави. Насоките са ясни и вярвам, че все повече хора ще се убедят, че става дума за ясна представа как трябва да се случат нещата, за да видим България такава, каквато е в мечтите ни“, заяви Иван Демерджиев.

„Акцентите са много, аз ще се спра на тези, които са в моята сфера на действия. Те са две и не ги степенувам – борбата с корупцията, която пречи на държавата, и ситуацията в съдебната и правоохранителната сфера. Корупционната страна отблъсква чуждестранните инвеститори от България, защото те отчитат нивото на корупцията, това е един неприятен феномен, който се разви и той трябва да бъде изкоренен, защото България не е бедна държава. Има достатъчно средства в бюджета, трябва те да бъдат насочвани правилно. Важното е средствата в бюджета да не се залагат година за година, а да се определят политиките и целите, за да има отчетност на обществения ресурс. Втората част е ситуацията в съдебната и правоохранителната сфера – трябва да се предприемат действия там. Трябва да търсим правилния модел, по който тя да се развие. Ще търсим възможност за мнозинство за смяна на членовете на ВСС и избор на нов главен прокурор. Дори да не се формира такова мнозинство – няма да се откажем да направим това, което е необходимо, за да бъде възстановена съдебната система“, каза още той.

„Румен Радев е посочвал коя е олигархията, аз също. Ясно е, че олигарсите не са само Борисов и Пеевски. Трябва да акцентираме върху факта, че олигархията не се свежда до Борисов и Пеевски – те са само върхът на айсберга. Отдолу има много хора, които източват държавата за частни цели. Този процес, ако приключи с отстраняването на Борисов и Пеевски – ние няма да сме разрешили проблема, защото олигархията е толкова мощна, че може да подчини държавата, а не да се подчинява на правилата, както трябва да е в една правова държава“, заяви Иван Демерджиев.

„Всеки един от нас го е показвал. Президентът го е показвал 9 години в президентската институция. Румен Радев често бе единственият глас, който повдигаше тези въпроси. Мнозина от нас участваха в служебните кабинети, назначавани от президента. Вторият кабинет на Гълъб Донев си тръгна с доверие от 54%. Хората са много сензитивни и трудно можеш да ги излъжеш. Техните преценки са много обективни и точни. Ние не сме непознати. Участвали сме в изпълнителната власт, знае се какво сме правили. Хората не трябва да се доверят само на думите ни – те познават и действията ни“, коментира кандидатът за народен представител от „Прогресивна България“.

„Виждам огромна подкрепа към „Прогресивна България“. Тя мотивира допълнително всеки от нас. Целта да се постигнат повече от 121 депутатски места е реалистична. Дадоха се отговори на много въпроси след представянето на програмата на „Прогресивна България“. Нека и другите партии да покажат своите и избирателите могат да си направят сравнение“, заяви още той.

„Доверявам се на мъдростта на българските граждани и на 19 април те ясно ще направят преценката, че сме изправени пред съществен избор между модела на „Прогресивна България“ и модела „Борисов-Пеевски“. Всеки, който иска реално да бъде приключен този модел и иска реално да има алтернатива, която да изведе България от тази ситуация – логично е да даде шанс на тази коалиция да проведе своите реформи“, заяви Иван Демерджиев.

„Не мисля, че е валиден аргументът, че се злоупотребява с някого. Да постигнеш това ниво в спорта буди само уважение. Това показва, че тези хора имат сериозни качества, воля и морална устойчивост, за да постигнат тези резултати в своята сфера. Те могат да служат само за пример и да подпомагат останалите с качествата и поведението си. Говорим за хора с изключителна дисциплина и волеви качества. Те ще се справят много по-добре от анонимните народни представители, които се вкарват по обичайната схема“, коментира водачът на листата на „Прогресивна България“ в Кърджали.

„Поискаха хората от Кърджали да бъда водач на листата там. С огромно желание поех това предизвикателство. Аз също съм спортист като дух и насоченост. За мен предизвикателствата са нещо полезно. Това е формирало доста качества в мен, които помагат и в другите ми дейности. По никакъв начин изборите в Кърджали не работят по начина на феърплей. Там кметовете влизат в ролята на феодали. Там хората имат нужда да бъдат успокоени и освободени от това бреме. Мисля, че мога да допринеса с това. Ние ще се опитаме да стигнем до хората, да ни повярват и да ни последват. Мисля, че това е възможно и ще се случи. Неколкократно успях да отида до Кърджали, хората са изплашени, но виждам в тях подкрепа, която не смеят да изразят гласно. В Кърджали всички кметове бяха предупредени да не ни дават зала, в която да се срещнем с хората. Това е грешен ход. Колкото и да са смирени хората, те ще накажат хората, които подхождат с натиск на 19 април, отивайки пред урните. Крайно време е моделът да бъде разграден“, заяви Иван Демерджиев.

„Видяхме кой е Калин Стоянов – кукла на конци на Делян Пеевски. Не бих го коментирал, ако не бе опитът да се опетни името ми. Ако подаде такъв сигнал, ще направя всичко възможно да се установи истината. За разлика от Калин Стоянов, аз съм юрист с дългогодишна практика. По нищо не личеше, че той е завършил право, но аз, за разлика от него, познавам закона и ще направя всичко възможно да защитя името си“, заяви Демерджиев.

„Нямам съмнение, че коалиция „Прогресивна България“ ще спечели изборите. Това не означава, че няма да се търси взаимодействие с партии, които имат сходни виждания. Когато зависиш от някой друг, не винаги можеш да направиш всичко, което си предвидил като действия. Очевидно е, че партиите, оглавявани от Борисов и Пеевски, в този си вид не могат да бъдат партньор на „Прогресивна България“, защото те са идентифицирани като олицетворение на това, срещу което се борим“, категоричен е Иван Демерджиев, водач на листата на „Прогресивна България“ в Кърджали.

„Аз съм човек с дясно мислене и съм намерил място в коалиция, там има хора и с леви традиционни убеждения, но ние сме намерили общата си цел. Коалицията няма съмнение относно пътя на България. Президентът заяви позиция, че ние не трябва да сме обект на политиките на ЕС и НАТО, напротив, да бъдем проактивни и да участваме във формирането на тези политики“, заяви Иван Демерджиев.

„Мисля, че кампанията трябва да бъде позитивна. Ние гледаме какво можем да постигнем, а не да дискредитираме своите опоненти. Те сами се дискредитират. Оценките към тези политици дадоха българските граждани. Ние искаме да очертаем новата визия и да я изпълним. Опитват се да ни очернят по класическите начини. Любимата им стратегия на тези хора е „крадецът вика дръжте крадеца“. Не се спирам на такива опити за манипулация. Никой не успява да заблуди българските граждани чрез нелоялните си практики. Подценява се интелектът на българите“, коментира Иван Демерджиев пред Божидар Русев.







