Бербо с пищов в джипа си, глобиха го ВИДЕО

Димитър Бербатов бе глобен от Министерството на вътрешните работи заради оръжие, което бе заснето в джипа му, пише bTV.

Вчера, 21 март, в интернет се появи кратък клип, на който се вижда, че до предната седалка в превозното средство на бившия футболист е оставен пистолет. Бербатов не бе забелязан наблизо.

На клипа веднага реагираха от МВР, а изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев, разясни, че веднага е извикал притежателя на оръжието за разговор.

"Когато си обществена личност, носиш по-голяма отговорност и поведението ти трябва да бъде пример за всички.

Тази сутрин извикахме в МВР г-н Димитър Бербатов, за да му връчим акт за неправилно съхранение на личното му оръжие. Това стана, след като в публичното пространство се появи видеоклип, на който се вижда, че той е оставил в автомобила си законно притежавания от него пистолет без надзор – действие, което представлява нарушение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

Още снощи разпоредих проверка по случая. Тази сутрин тя беше приключена и на г-н Бербатов е наложена глоба в максималния размер, съгласно действащия закон.

Правилата важат за всички. Още по-важно е, обаче, грешките не просто да се наказват, а осъзнават и поправят.

Разчитам, че всеки български гражданин ще си вземе поука от този случай и ще се отнася отговорно към своите задължения и сигурността на хората около себе си", пише Кандев.

Глобата

Максималният размер на глобата за неизпълние изискванията на чл. 98, ал. 1 - 3 за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси е глоба от 500 до 1500 лв. и/или с имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв.

През 2023 г. Бербатов разкри, че стрелял с газов пистолет в колата си и за малко не се задушил. Инцидентът станал, докато играел в германския Байер Леверкузен.

Преди по-малко от месец бившият капитан на националния отбор по футбол и един от най-добрите нападатели в Европа от близкото минало бе избран за съветник по спортните въпроси на премиера в служебното правителство - Андрей Гюров.



