Обири, фалшификати и скандали изгониха Филип Плейн от България завинаги

Световноизвестният дизайнер Филип Плейн затвори единствения си магазин в България, намиращ се на улицата с най-скъпите бутици в София – „Съборна“. Магазинът, носещ емблематичния череп на дизайнера, просъществува точно 10 години.

Бутикът бе открит в края на 2015 г. с бляскаво парти, на което се събра целият роден хайлайф. За да придаде допълнителна звездност на събитието, пристигна и самият Филип Плейн. Улицата беше затворена, а организаторите изградиха специална клетка, наподобяваща тези за ММА битки, докато гостите се забавляваха на изпълненията на рапъра 100 Кила.

Уви, още през първата година бутикът беше обран. Крадци разбиха витрината и отмъкнаха 29 артикула на обща стойност близо 60 000 лева. Няколко месеца по-късно въоръжени мъже с качулки нахлуха в магазина, задържаха продавачите и прибраха оборота. За година и половина бутикът стана обект на цели шест обира. Подавани бяха жалби в полицията, но мнозина подозират, че кражбите са били улеснени от вътрешни хора – подозрения, които така и не бяха доказани.

Въпреки тези проблеми, Филип Плейн не затвори магазина през 2016 г., нито по време на ковид пандемията. Но през 2026 г. той реши да сложи край на бизнеса си в България. Явно високите цени на дрехите и обувките му не успяваха да покрият разходите, а и масовото разпространение на ментета на марката у нас допълнително затрудняваше търговията. Днес дори млади хора от квартет „Факултета“ могат да носят дрехи с логото на марката без да са оригинални. Представителите на Плейн в България не успяха да се преборят с този сериозен проблем.

В световен мащаб дизайнерът предприе драстични мерки за намаляване на бизнес разходите – освен бутика в София, той затвори и няколко други в различни страни. Икономическата криза явно не подмина и него.

Не е тайна, че Плейн има и лични проблеми. Той води сериозна битка с бившата си съпруга Лучия Бартоли за родителските права над децата им. Двамата се разделиха през март 2024 г., но едва през миналата година стана ясно, че синовете живеят при баща си, а не при майка си. Лучия превърна ситуацията в публичен скандал, твърдейки, че Плейн е подкупил съдии и социални работници. Дизайнерът от своя страна заяви, че тя е психически нестабилна и че децата се страхуват от нея.

След всички тези главоболия Филип Плейн реши да каже сбогом на България. Той си взе стъкления череп – емблемата на бутика си – и няма намерение да се връща повече.