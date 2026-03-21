Нинова в потрес: Не мога да повярвам! Радев ми се подиграва, че нямам пари

"Не мога да повярвам на очите си докъде може да падне човек. Докъде могат да го заслепят парите и властта. Румен Радев от личния си профил се подиграва под моя снимка". Възмущението е на бившия лидер на БСП Корнелия Нинова, която късно снощи сподели огромното си разочарование от него в социалната мрежа.

Ето за какво става въпрос:

"Със студент по европеистика и член на ръководството на "Непокорна България" снимаме клип на площада в Благоевград.

Нямали сме пари за скъпа техника, пише в поста. А Радев отдолу се смее! Да, нямаме! И не се срамуваме от това. Напротив, гордеем се. Ние нямаме олигарси в партията и криминали в листите. И затова никой не ми дърпа конците и не ме държи зависима. Не аз трябва да обяснявам защо се снимам с телефон, а Радев да обясни откъде са му парите за скъпите офиси в цялата страна, за скъпия хотел Анел, за богатите мероприятия.

Но за мен най-шокиращо е, че бивш президент хейти във фейсбук за това, че някой няма пари. И оставете ме мен. Не ми пука. Особено пък от Радев. За Наско ми е думата. Подиграва се на младо, умно момче затова, че работи като доброволец, без заплащане, без коли на НСО, без лукс и привилегии. И този човек се кани да управлява България???????

Радев, вместо да ми пишеш коментари във фейсбука, излез на дебат за истинска политика".

В коментарите под публикацията й обаче се забелязват и някои трезви оценки. Ето една:

"Г-жо Нинова, в страницата Ви мисля, че не пишете Вие, а сътрудниците, така и Румен Радев едва ли е писал за Вас. И не се правете на бедна, защото всички знаем какво си присвоихте на безценица. Е, крайно време е да се отрежат крилете на ВЕЧНИТЕ ДЕПУТАТИ. Стигат и 3 мандата, за да покажат некадърността си. Щом за президент има 2 мандата, за депутатите да са 3. Не можем вече да гледаме едни и същи муцуни цели 35 години, които нищо не правят за народа и държавата си. Хайде стига вече", пише Румяна Първанова.



