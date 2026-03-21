Силната магнитна буря продължава и през уикенда
Британската геоложка служба предупреждава, че силната магнитна буря, започнала в петък, ще продължи през уикенда. Ускорението на слънчевия вятър е резултат от изхвърлянията на коронална маса, които са се случили на Слънцето на 16, 17 и 18 март.
"Очаква се засилените геомагнитни явления да продължат през уикенда", прогнозират космическите метеорологични експерти.
Освен това се очаква високоскоростен поток от короналната дупка, разположена в центъра на слънчевия диск. Вероятността за повишена активност се увеличава и от пролетното равноденствие, което настъпи на 20 март.
"Очаква се продължителна активност и бури от G1, с възможност за магнитни бури от G3", се казва в предупреждението.
Симптоми, които се свързват с магнитните бури:
- Липса на апетит
- Постоянен плач
- Раздразнителност
- Разсеяност
- Потиснатост
- Безпокойство
Трудно заспиване или безсъние (доказано е, че в организма на деца и възрастни се потиска продукцията на хормона мелатонин, който насърчава прехода от будност към сън и е важен за привикване на тялото към външни влияния)
- Аритмии или други сърдечно-съдови проблеми
- Обостряне на някои инфекции
- При възрастните, в резултат от магнитни бури, може да настъпят:
- Главоболие или пристъпи на мигрена(когато болката обхваща части от главата )
- Болки в ставите
- Изпотяване на крайниците
- Втрисане
- Обща телесна слабост
- Дискомфорт в областта на гърдите
- Влошаване на хронични заболявания