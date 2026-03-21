Силната магнитна буря продължава и през уикенда

Британската геоложка служба предупреждава, че силната магнитна буря, започнала в петък, ще продължи през уикенда. Ускорението на слънчевия вятър е резултат от изхвърлянията на коронална маса, които са се случили на Слънцето на 16, 17 и 18 март.

"Очаква се засилените геомагнитни явления да продължат през уикенда", прогнозират космическите метеорологични експерти.

Освен това се очаква високоскоростен поток от короналната дупка, разположена в центъра на слънчевия диск. Вероятността за повишена активност се увеличава и от пролетното равноденствие, което настъпи на 20 март.

"Очаква се продължителна активност и бури от G1, с възможност за магнитни бури от G3", се казва в предупреждението.

Симптоми, които се свързват с магнитните бури:

  • Липса на апетит
  • Постоянен плач
  • Раздразнителност
  • Разсеяност
  • Потиснатост
  • Безпокойство

Трудно заспиване или безсъние (доказано е, че в организма на деца и възрастни се потиска продукцията на хормона мелатонин, който насърчава прехода от будност към сън и е важен за привикване на тялото към външни влияния)

  • Аритмии или други сърдечно-съдови проблеми
  • Обостряне на някои инфекции
  • При възрастните, в резултат от магнитни бури, може да настъпят:
  • Главоболие или пристъпи на мигрена(когато болката обхваща части от главата )
  • Болки в ставите
  • Изпотяване на крайниците
  • Втрисане
  • Обща телесна слабост
  • Дискомфорт в областта на гърдите
  • Влошаване на хронични заболявания
