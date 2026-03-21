  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +8 / +9
Пловдив: +8 / +11
Варна: +8 / +9
Сандански: +9 / +13
Русе: +8 / +10
Добрич: +6 / +6
Видин: +8 / +12
Плевен: +8 / +11
Велико Търново: +7 / +9
Смолян: +0 / +4
Кюстендил: +5 / +8
Стара Загора: +7 / +8

Сергей Игнатов: 20 април ще бъде присъствен, но неучебен

  • Сподели в:
  • Viber
бТВ
A A+ A++ A

20 април, денят след парламентарните избори, ще бъде присъствен, но неучебен за цялата система на образованието. Това обяви служебният министър на образованието проф. Сергей Игнатов в интервю за студентската медия на НБУ.

"С това ще поставим началото на националното отбелязване на 150 години от избухването на Априлското въстание и пукването на първата пушка, каза той и добави, че целият ден ще има мероприятия – поднасяне на цветя и венци, състезания, конкурси", каза просветният министър и допълни, че ще предложи датата да се превърне в официален, а защо не и национален празник.

Според него, без 20 април нямаше да има 3 март и затова тя е Денят на българското достойнство, когато се ражда Третата българска държава.


#Сергей Игнатов #МОН #неучебен ден

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от Образование
Последно от Образование

Всички новини от Образование »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?