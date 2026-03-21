Сергей Игнатов: 20 април ще бъде присъствен, но неучебен

20 април, денят след парламентарните избори, ще бъде присъствен, но неучебен за цялата система на образованието. Това обяви служебният министър на образованието проф. Сергей Игнатов в интервю за студентската медия на НБУ.

"С това ще поставим началото на националното отбелязване на 150 години от избухването на Априлското въстание и пукването на първата пушка, каза той и добави, че целият ден ще има мероприятия – поднасяне на цветя и венци, състезания, конкурси", каза просветният министър и допълни, че ще предложи датата да се превърне в официален, а защо не и национален празник.

Според него, без 20 април нямаше да има 3 март и затова тя е Денят на българското достойнство, когато се ражда Третата българска държава.



