Путин: Москва остава верен приятел и надежден партньор на Техеран

Руският президент Владимир Путин поздрави иранските лидери по случай празника Новруз и заяви, че Москва остава верен приятел и надежден партньор на Техеран, предаде Ройтерс, като се позова на днешно изявление на Кремъл.

Путин изпрати поздрави на иранския върховен лидер Моджтаба Хаменей и на иранския президент Масуд Пезешкиан по случай иранската Нова година, заяви Кремъл.

"Владимир Путин пожела на иранския народ да преодолее трудните изпитания с достойнство и подчерта, че в това трудно време Москва остава верен приятел и надежден партньор на Техеран", се казва още в изявлението.

Мащабът на подкрепата на Москва за Иран обаче е под въпрос, отбелязва Ройтерс. Някои ирански източници заявиха, че страната им не получава особена помощ от Москва в най-голямата криза, с която се сблъсква Иран, откакто шахът бе свален от власт през 1979 г.

Русия казва, че атаката на САЩ и Израел срещу Иран е причинила световна енергийна криза, и окачестви убийството на покойния върховен лидер на Ислямската република аятолах Али Хаменей като "цинично".



