Цените на горивата у нас продължават да се покачват
За седмица горивата у нас са поскъпнали с около 8-9 евроцента.
В момента средната цена за литър дизел е 1,58 евро. Най-масовият бензин А95 е 1,43 евро
Най-малко е увеличението на седмична база при пропан бутана - 2 евроцента на литър.
Още по темата:
- » Компенсации за горива от 20 евро: Кога идват и кой решава
- » МС одобри критериите за отпускане на помощи за горива
- » 25 млн. евро помощ заради цените на горивата - кой има право на компенсация
Коментирай
Най-четено от Енергетика
КЕВР удари две енергийни дружества с глоба от общо 108 хил. евро19:13 19.03.2026 | Енергетика
Последно от Енергетика