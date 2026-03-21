Нова опасна ескалация: Израел бомбардира Бейрут и Техеран, Иран отвърна

Израелската армия съобщи, че е започнала серия от удари в ливанската столица Бейрут, насочени срещу подкрепяната от Иран групировка "Хизбула", след като отправи предупреждение към жителите на няколко района в южните предградия да се евакуират.

Удари и по "Хизбула"

"Израелските отбранителни сили продължават да действат и да нанасят удари по терористичната военна инфраструктура на "Хизбула" в цялата зона на предградията с все по-голяма сила", заяви говорителят на израелската армия на арабски език Авичай Адрае в официалния си канал в Telegram.

Военните посочиха още, че в момента нанасят удари по цели на "Хизбула" в Бейрут, предаде АФП.

Междувременно ливанските държавни медии съобщиха, че израелски въздушен удар е поразил къща в град Гандурие в южната част на страната. Според официалната Национална информационна агенция при удара е загинал един човек, а други двама са били ранени и извадени изпод развалините.

Паралелно с действията в Ливан, израелската армия съобщи, че системите ѝ за противовъздушна отбрана са били задействани за прихващане на нова вълна ракети, изстреляни от Иран към израелска територия.

"Преди малко израелските въоръжени сили засякоха ракети, изстреляни от Иран към територията на Държавата Израел. Системите за отбрана са в действие, за да прихванат заплахата", съобщиха военните в официалния си профил в Telegram.

Сирени за въздушна трегова

По данни на армията ракети от Иран са били засечени поне три пъти в рамките на шест часа. Според военното командване на вътрешния фронт сирени за въздушна тревога са прозвучали в голяма част от Израел, но засега няма данни за жертви.

В отговор Израел е нанесъл удари по цели в Техеран. В кратко изявление армията посочи, че атакува „цели на иранския терористичен режим“ в иранската столица. По-рано израелските военни съобщиха, че ударите са били насочени срещу бази за балистични ракети.

"Израелските въоръжени сили ще продължат да отслабват огневата мощ на иранския режим", се казва още в изявлението, предава БГНЕС.

Иранската столица е подложена на почти ежедневни бомбардировки, откакто съвместна атака на САЩ и Израел на 28 февруари даде начало на войната. При нея загинаха висши държавни служители, включително върховният лидер на Ислямската република.

Техеран отвърна с ракетни удари и атаки с дронове срещу Израел, американски обекти в Персийския залив и други цели в региона, предаде АФП.

