Брутална жестокост! Откриха мъртво куче с отрязани лапи, уши и опашка!

Пореден случай на крайна жестокост към животно разтърси обществеността и предизвика вълна от възмущение в социалните мрежи. Органите на реда в Луковит са започнали разследване след сигнал за открито мъртво куче с видими следи от изтезания в село Беленци.

Случаят стана публично достояние на 17-и март, след като местният жител Данаил Христов публикува видеоклип в профила си във Facebook. Кадрите показват трупа на животното, захвърлен в двор на къща, чиято собственичка, по думите на Христов, се намира извън България.

Във видеото мъжът описва потресаваща гледка: кучето е с отрязани четири крака, уши и опашка, като се твърди, че животното е било и пребито преди смъртта си. „Това, според вас, хора, дали е нормално?“, пита Христов в клипа, обръщайки се към обществеността, докато документира състоянието на убитото животно.

Публикацията бързо събра стотици коментари, в които граждани и защитници на животните настояват за най-строги наказания за извършителите.

Пламенка Калинкина, председател на фондация „Paws of Justice“, изрази опасения за профила на извършителя: „Това може да го извърши само психопат, ще направи същото и с човек“; Беатрис Петрова се присъедини към общото възмущение, питайки: „Кои болни мозъци ще го направят това?“. Общото мнение в дискусията е, че подобна проява на садизъм е сигнал за сериозна опасност за цялото общество.

От пресцентъра на ОДМВР - Ловеч потвърдиха за случая и съобщиха, че в РУ - Луковит вече е образувано досъдебно производство. Според официалната информация кучето е с неустановена собственост.

Случаят е докладван на дежурен прокурор от Районна прокуратура - Ловеч (Териториално отделение - Луковит). Работата по цялостното изясняване на деянието продължава.

Съгласно българското законодателство, проявата на особена жестокост към животни, довела до смърт или трайно увреждане, е престъпление, което се наказва с лишаване от свобода и глоба, писа glasnews.bg.

*Кадрите показват изключителната жестокост, с която е измъчвано и убито кучето, поради което няма да бъдат прикачени към материала.



