  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +8 / +9
Пловдив: +8 / +11
Варна: +8 / +9
Сандански: +9 / +13
Русе: +8 / +10
Добрич: +6 / +6
Видин: +8 / +12
Плевен: +8 / +11
Велико Търново: +7 / +9
Смолян: +0 / +4
Кюстендил: +5 / +8
Стара Загора: +7 / +8

Поне 100 евро за скромна великденска трапеза тази година

  • Сподели в:
  • Viber
Сопкадър/НОВА
A A+ A++ A

Наближава един от най-светлите християнски празници и домакините все по-често поглеждат към традиционното меню и цените на продуктите. NOVA направи репортаж за цените в магазинната мрежа и по пазарите.

Връзка пресен лук струва 0,84 евроцента, магданозът е 0,59, зелената салата е 0,79, а репичките 85. Цената на краставици от Гърция е 2,90 евро. Така салатата за 4-членно семейство излиза малко над 5 евро. Най-скъпо ще излезе агнешкото, което засега още не се доставя, защото не се търси. Засега в търговската мрежа рядко се намира българско производство, има предимно внос. Според прогнозите местното произвоство ще бъде поне с 4 – 5 евро нагоре.

Боите за яйца - те са над 100 вида, споделят в магазините. Цените са близо 0,60 - 0,70 евроцента. Засега яйцата, захарта и брашното не са поскъпнали.

Засега заради мерките по Закона за въвеждане на еврото не са поскъпнали нито те, нито брашното, захарта и яйцата. А цената виното в търговската мрежа е различна - както винаги.

И така скромна великденска трапеза ще излезе поне 100 евро.

#Великден #трапеза

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?