Слави Василев: Борисов е минало, икономиката трябва да се освободи от олигархията

Всички, които ще се изредят да коментират "Прогресивна България" и Румен Радев, ще гледат да намерят ъгъл, под който да съхранят смисъла им в политиката. Това каза кандидатът за депутат от "Прогресивна България" Слави Василев в предаването "Денят ON AIR".

"Не можеш да етикетираш партията на Радев като една или друга, за да съхраниш собствения си авторитет. Икономиката трябва да се освободи от олигархията. Без икономика няма социална политика, образование, здравеопазване. Стремежът на "Прогресивна България" е ясен. Първо да се секне кранчето", подчерта той.

Има ли червени линии за партиите

"Борисов и Пеевски са червена линия. Цялата игра на тези избори е дали ГЕРБ и "Новото начало" ще имат 80 депутати, или не. Ако нямат 80 депутати, пътят за съдебна реформа става отворен. Вятърът вее към Радев, той слезе от президентството", изтъкна Василев пред Bulgaria ON AIR.

Според него не трябва да се подценява интелигентността на българските избиратели.

"Най-важното нещо е хората да излязат и да гласуват. До 19 април процентите на Радев и "Прогресивна България" ще растат", прогнозира кандидатът за депутат.

Лични средства и скромни ресурси

Финансирането е важно, подчерта той, като даде пример със Силистра.

"Парите идват от нас. Аз си финансирам една част от кампанията в Силистра, с лични дарения. Всичко това го декларирам пред Сметната палата. Нашата кампания ще бъде скромна, защото такива са възможностите. На нас ни трябва да съхраним доверието и надеждата, която хората имат за президента Радев, че той е новият човек. Борисов е минало. Той не може да съжителства на върха на държавата с Радев", посочи Василев.



