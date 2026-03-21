Спорт по тв на 21 март
10.45 Колоездене: Милано - Сан Ремо, мъже Евроспорт 2
11.00 Япония – Австралия, жени Нова спорт
11.20 Лека атлетика, Световно първенство в зала БНТ 3
11.30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Лилехамер, спускане, мъже Евроспорт 1, БНТ 3
12.30 Септември – Арда Диема спорт
12.55 Лека атлетика, Световно първенство в зала БНТ 3
13.00 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Лилехамер, спускане, жени Евроспорт 1
13.30 Колоездене: Милано - Сан Ремо, жени Евроспорт 2
14.00 Елверсберг – Арминия Диема спорт 3
14.30 Брайтън – Ливърпул Диема спорт 2
14.30 Ипсуич – Милуол Нова спорт
14.30 Снукър: Уърлд Оупън, полуфинал Евроспорт 1
15.00 ЦСКА 1948 – Локомотив (Сф) Диема спорт
15.00 Елче – Майорка МАХ Спорт 4
15.00 Мото GP, втора тренировка за Гран при на Бразилия МАХ Спорт 1
15.30 Сноуборд, Световна купа, паралелен слалом БНТ 3
15.30 Колоездене: Милано - Сан Ремо, мъже Евроспорт 2
15.50 Мото GP, квалификация за Гран при на Бразилия МАХ Спорт 1
16.00 Парма – Кремонезе МАХ Спорт 3
16.30 Байерн – Унион Диема спорт 3
16.30 Хайденхайм – Байер Нова спорт
16.30 Волейбол, мач от плейофите в Италия МАХ Спорт 2
17.00 Фулъм – Бърнли Диема спорт 2
17.00 Тенис, турнир в Маями МАХ Спорт 1
17.00 Биатлон: Световна купа в Осло, преследване, мъже Евроспорт 1
17.15 Еспаньол – Хетафе МАХ Спорт 4
17.30 Левски – Черно море Диема спорт
18.00 Ски скокове: Ски полети във Викерсунд, мъже Евроспорт 1
19.00 Милан – Торино МАХ Спорт 3
19.00 Волейбол, ЦСКА – Берое МАХ Спорт 2
19.00 Голф: PGA тур, Валспар чемпиъншип, трети ден Евроспорт 2
19.15 Суонси – Ковънтри Нова спорт
19.25 Лека атлетика, Световно първенство в зала БНТ 3
19.30 Осасуна – Жирона МАХ Спорт 4
19.30 Евертън – Челси Диема спорт 2
19.30 Борусия (Дортмунд) – Хамбургер Диема спорт 3
19.45 Ски бягане: Световна купа в Лейк Плесид, спринт, мъже и жени Евроспорт 1
20.00 Баскетбол, Андора – Билбао Диема спорт
21.30 Дармщад – Шалке Нова спорт
21.45 Ювентус – Сасуоло МАХ Спорт 3
22.00 Севиля – Валенсия МАХ Спорт 4
22.00 Лийдс – Брентфорд Диема спорт 2
22.00 UFC, Мърфи срещу Евлоев МАХ Спорт 2
22.05 Ница – ПСЖ Диема спорт 3
23.00 НБА, Вашингон – Оклахома Диема спорт
01.15 Конен спорт: Лига на нациите в Окала, прескачане на препятствия Евроспорт 1
