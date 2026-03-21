Спорт по тв на 21 март

10.45 Колоездене: Милано - Сан Ремо, мъже Евроспорт 2

11.00 Япония – Австралия, жени Нова спорт

11.20 Лека атлетика, Световно първенство в зала БНТ 3

11.30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Лилехамер, спускане, мъже Евроспорт 1, БНТ 3

12.30 Септември – Арда Диема спорт

12.55 Лека атлетика, Световно първенство в зала БНТ 3

13.00 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Лилехамер, спускане, жени Евроспорт 1

13.30 Колоездене: Милано - Сан Ремо, жени Евроспорт 2

14.00 Елверсберг – Арминия Диема спорт 3

14.30 Брайтън – Ливърпул Диема спорт 2

14.30 Ипсуич – Милуол Нова спорт

14.30 Снукър: Уърлд Оупън, полуфинал Евроспорт 1

15.00 ЦСКА 1948 – Локомотив (Сф) Диема спорт

15.00 Елче – Майорка МАХ Спорт 4

15.00 Мото GP, втора тренировка за Гран при на Бразилия МАХ Спорт 1

15.30 Сноуборд, Световна купа, паралелен слалом БНТ 3

15.30 Колоездене: Милано - Сан Ремо, мъже Евроспорт 2

15.50 Мото GP, квалификация за Гран при на Бразилия МАХ Спорт 1

16.00 Парма – Кремонезе МАХ Спорт 3

16.30 Байерн – Унион Диема спорт 3

16.30 Хайденхайм – Байер Нова спорт

16.30 Волейбол, мач от плейофите в Италия МАХ Спорт 2

17.00 Фулъм – Бърнли Диема спорт 2

17.00 Тенис, турнир в Маями МАХ Спорт 1

17.00 Биатлон: Световна купа в Осло, преследване, мъже Евроспорт 1

17.15 Еспаньол – Хетафе МАХ Спорт 4

17.30 Левски – Черно море Диема спорт

18.00 Ски скокове: Ски полети във Викерсунд, мъже Евроспорт 1

19.00 Милан – Торино МАХ Спорт 3

19.00 Волейбол, ЦСКА – Берое МАХ Спорт 2

19.00 Голф: PGA тур, Валспар чемпиъншип, трети ден Евроспорт 2

19.15 Суонси – Ковънтри Нова спорт

19.25 Лека атлетика, Световно първенство в зала БНТ 3

19.30 Осасуна – Жирона МАХ Спорт 4

19.30 Евертън – Челси Диема спорт 2

19.30 Борусия (Дортмунд) – Хамбургер Диема спорт 3

19.45 Ски бягане: Световна купа в Лейк Плесид, спринт, мъже и жени Евроспорт 1

20.00 Баскетбол, Андора – Билбао Диема спорт

21.30 Дармщад – Шалке Нова спорт

21.45 Ювентус – Сасуоло МАХ Спорт 3

22.00 Севиля – Валенсия МАХ Спорт 4

22.00 Лийдс – Брентфорд Диема спорт 2

22.00 UFC, Мърфи срещу Евлоев МАХ Спорт 2

22.05 Ница – ПСЖ Диема спорт 3

23.00 НБА, Вашингон – Оклахома Диема спорт

01.15 Конен спорт: Лига на нациите в Окала, прескачане на препятствия Евроспорт 1