Бургас: +7 / +10
Пловдив: +6 / +10
Варна: +6 / +9
Сандански: +7 / +13
Русе: +9 / +12
Добрич: +5 / +7
Видин: +7 / +13
Плевен: +6 / +10
Велико Търново: +5 / +9
Смолян: -2 / +3
Кюстендил: +3 / +9
Стара Загора: +5 / +9

Облачно със слабдъжд, над плланините ще бръска сняг

Днес ще бъде предимно облачно, с временни разкъсвания на облачността над западните райони. На изолирани места главно около Стара планина, в Родопите и югоизточните райони ще превали дъжд, над 1000 метра – сняг. В Западна България ще духа слаб до умерен вятър от североизток. В източната половина от страната вятърът ще е умерен и силен от север-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 8° и 13°, в София - около 8°.

В планините ще бъде предимно облачно и на изолирани места, главно в Стара планина и Родопите ще има превалявания от сняг. Ще духа умерен, по високите части на Източна Стара планина и Източните Родопи и силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 2°, на 2000 метра – около минус 5°.

По Черноморието ще бъде облачно. Главно по южното крайбрежие ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 8° и 12°. Температурата на морската вода е 7°-9°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

