Чък Норис почина на 86 години

Почина Чък Норис, шампионът по бойни изкуства, който се превърна в емблематична екшън звезда и оглави хитовия сериал Walker, Texas Ranger. Той беше на 86 години

Семейството му съобщи за тъжната новина

Норис е бил хоспитализиран в Хавай в четвъртък, а семейството му публикува изявление в петък, в което съобщава, че е починал същата сутрин, предаде Variety.

"Макар да бихме искали да запазим обстоятелствата в личен план, моля знайте, че той беше заобиколен от семейството си и беше в мир", написаха близките му.

"За света той беше майстор на бойните изкуства, актьор и символ на сила. За нас той беше отдаден съпруг, любящ баща и дядо, невероятен брат и сърцето на нашето семейство", продължава изявлението.

"Той живя живота си с вяра, цел и непоколебима отдаденост към хората, които обичаше. Чрез своята работа, дисциплина и доброта той вдъхнови милиони по света и остави траен отпечатък в толкова много животи", пише още в него.

Кариера и бойни изкуства

Като екшън звезда, Норис има ниво на достоверност, което повечето други не успяват да достигнат. Той не само участва срещу легендарния Брус Лий във филма от 1972 г. The Way of the Dragon (известен и като Return of the Dragon), но е истински шампион по бойни изкуства.

Известни филми

Норис е изключително продуктивен в края на 70-те и 80-те години, като участва във филмите The Delta Force и Missing in Action, Good Guys Wear Black (1978), The Octagon (1980), Lone Wolf McQuade (1983), Code of Silence (1985) и Firewalker (1986).

След седемгодишна пауза на големия екран, Норис се присъединява към група други екшън звезди в режисирания от Силвестър Сталоун филм The Expendables 2 през 2012 г.