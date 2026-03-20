Бойко Борисов: Сорос няма нищо общо със служебния кабинет, Пеевски и Гюров говорят откровени неистини за Съвета за мир

Толкова случайни хора се извъртяха в политиката, че дори не е удобно да го коментира човек. Прочетох и отговора на Пеевски. Не знам защо се е разпознал в него. Според мен е грешно. Но и той, и Гюров говорят откровени неистини. Гюров се опитва да твърди неща, които не са верни. Влизането в Комитета за мир беше решение на ГЕРБ. Затова редовният премиер тогава - Росен Желязков - отиде и заедно с президента на САЩ Доналд Тръмп го подписа. Пеевски няма нищо общо с това. Това заяви пред журналисти в Ямбол лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Пеевски говори за Сорос, когото лично аз уважавам и с когото се познавам. Смея да твърдя, че той няма нищо общо с този служебен кабинет, за да обвиняваме него", добави той.

"Точно толкова Гюров греши, като казва, че Пеевски е виновен, за да подпишем и ратифицираме този договор. Сиреч, и двамата говорят неверни неща. Президентът Тръмп ни знае Пеевски, ни Гюров и най-малко се интересува от тяхното мнение, като го гледам как действа", коментира Борисов.

"Гюров ще е пример за още месец, а тръгна да решава международни въпроси, вместо да види цените, спекулата и горивата", посочи още лидерът на ГЕРБ.

Борисов заяви и позицията си, че е необходимо политиците да бъдат консолидирани в настоящата геополитическа ситуация.

На въпрос как вижда бъдеща коалиция с Румен Радев, той отговори с думите: "Да видим всеки как ще се представи на изборите".

“САЩ за нас са държава и няма значение дали управляват републиканци, или демократи. Тя е основната сила в Атлантическия блок. Без Щатите, не можем да се справим с големите заплахи. Според мен, Тръмп играе много тънко и с Путин, и след месец със Си Цзинпин в Китай. Той се опитва да води диалог и ние също трябва да бъдем такива”, коментира още лидерът на ГЕРБ.

Той коментира и темата за изкуствения интелект. “Това е много важно нещо. Много пъти се споменава. Когато никой не знаеше за изкуствения интелект или много малко хора знаеха за него през 2017-2018 г. моето правителство вложи 100 милиона и направихме института INSAIT. Изкуственият интелект, за който от “Прогресивна България” говориха вчера, ние го създадохме в България”, заяви Борисов.

Лидерът на ГЕРБ попита Румен Радев защо като поддръжник на референдумите не е подписал този за отделянето на Обзор от Община Несебър.

“Заради еврозоната, Шенген и ПВУ действително много потиснах партията, за да може, работещи в този ансамбъл да свършим тези работи. Днес Трайчо Трайков казал за енергетиката. По ПВУ аз съм “за”. Ако той внесе разделянето на “Булгаргаз”, “Булгартрансгаз” - това, което иска Европейската комисия, без да се сменят хора, ще свикам извънредно заседание и ще го приема”, заяви Бойко Борисов.