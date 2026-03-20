След стрелбата и барикадата: БТС с подробности за случващото се в хижа „Камен дел“

Преди дни се появи информация, че скандал с изстрели, заплахи и барикада се е разиграл в хижа „Камен дел“. Напрежението ескалирало след смяна на дългогодишния управител. Българският туристически съюз (БТС) проведе конкурс за нов шеф, с което бе прекратен 10-годишният мандат на досегашния стопанин. Той се барикадира вътре заедно с новоизбрания управител.

След стрелбата в хижата стана ясно, че БТС са открили нарушения и оръжие.

Сега от Българския туристически съюз заявиха следното:

„Във връзка с интереса на туристическата общественост по повод приключилия конкурс за стопанисване и управление на хижа „Камен дел“, бихме искали да ви информираме:

С договор от 2014 г. хижа „Камен дел“ е отдадена за стопанисване и управление на член на Българския туристически съюз – Туристическо дружество „Камен дел 1934 – Бояна“. От своя страна на 29.07.2015 г. ТД „Камен дел 1934 – Бояна“ сключва договор за наем на х. „Камен дел“ със Сдружение „За Камендел“, част от което е Ивайло Ненов – за срок от 5 години.

В срока на този договор на х. „Камен дел“ са извършени множество ремонтно-възстановителни дейности, за които БТС осигурява основната част от материалите (в това число дограма, нов покрив, интериорни врати, фасадна мазилка и други) и с доброволци от ТД „Камен дел 1934 – Бояна“, хижата придобива вида, в който се намира в момента. Договорът на ТД „Камен дел 1934 – Бояна“ със сдружението наемател е изтекъл през 2020 г.

През есента на 2025 г. в БТС е получен сигнал от ТД „Камен дел 1934 – Бояна“ за това, че стопанисващите хижата дължат такси към Столична община и имат неплатени сметки за ток с обща стойност над 6000 лв. Освен това в продължение на над 5 г. наемателят категорично отказва да сключи нов договор и не допуска членове на дружеството в хижата. След направени проверки на място и анализ на конкретната ситуация се взе решение за провеждане на конкурс за стопанисване и управление на х. „Камен дел“. Конкурсът е обявен на 16.02.2026 г., като участие в процедурата взимат 4 юридически лица. Назначената комисия избира на първо място в конкурса фирма „Камен дел 1934“ ООД.

На 16.03.2026 г., в присъствие на лицето Ивайло Ненов, служители на БТС предават обекта на новите стопани. Последвалите провокации от негова страна и разразилият се публичен скандал, отразен в национални медии, ни задължава да защитим истината с факти, посочени в горното изявление.

Ползватели на планинската инфраструктура са българските туристи, а ролята на БТС като национално представена организация е да осигурява безопасни и уютни условия за пребиваване в хижите и в заслоните, обгрижвани от гостоприемни домакини. За да бъдат изпълнени тези условия, е необходимо всеки един обект да бъде обвързан с договор, в който ясно са формулирани съответните изисквания, включително и срокът на действието му.