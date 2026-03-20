Етика влиза в гръцките класни стаи като алтернатива на религията

Министерството на образованието на Гърция обяви, че от следващата учебна година въвежда предмет „Етика“ като алтернатива за учениците, освободени от задължителните часове по православно християнство, написа атинският вестник "Катемерини".

Новият курс е в съответствие с две решения на Държавния съвет (еквивалент на Висшия административен съд в България) от 2019 г., които изискват осигуряването на алтернативен предмет за освободените ученици.

Часовете по етика ще се провеждат по същото време като тези по религия и ще обхващат учениците от трети клас до завършването на гимназия. Понастоящем около 10 500 ученици годишно получават освобождаване от часовете по религия.

Ученици, които не са православни християни – включително изповядващи други религии, атеисти или агностици – могат да поискат освобождаване.

Паралелки по новия предмет ще се сформират само при наличие на поне 10 записани ученици. В противен случай те ще посещават други учебни часове или ще работят по самостоятелни проекти.

Богословските факултети към университетите в Атина и Солун се противопоставиха на този избор. Те настояха за курс по религиозни науки, твърдейки, че етиката „се фокусира изключително върху нормативни принципи на поведение, откъснати от културния и исторически контекст на религията“.