Илиян Василев: Делян Пеевски повярва, че седи до Господ

Анализаторът и бивш посланик Илиян Василев отправи остри критики към лидера на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски заради атаките му срещу служебния министър-председател Андрей Гюров. Повод за политическия сблъсък стана намерението на служебното правителство да изтегли България от международната инициатива "Съвет за мир" на американския президент Доналд Тръмп, към която страната беше присъединена от предходния редовен кабинет.

В своя официална позиция Пеевски определи Гюров като "сламен премиер" и го обвини в обслужване на чужди интереси, настоявайки, че решенията на редовното правителство и на Народното събрание са задължителни. Василев обаче категорично отхвърли тези твърдения и припомни конституционните реалности в държавата.

„Делян Пеевски очевидно е започнал да вярва, че е седнал отдясно на Господа“, написа Илиян Василев в публикация във Facebook, коментирайки поведението на санкционирания по глобалния закон "Магнитски" политик.

Скандалното влизане в "Съвета за мир"

Според бившия дипломат, настоящият служебен министър-председател Андрей Гюров разполага с пълната легитимност да преразглежда и отменя решения на предходния Министерски съвет с премиер Росен Желязков. Василев обръща специално внимание на начина, по който държавата е обвързана с международния проект.

„Начинът, по който е "взето" решението на кабинета "Желязков" за подписа му под документа за Съвета за мир е меко казано скандален. Там има действия, които са съставомерни“, заяви Василев, добавяйки, че решенията в държавата не се вземат заради личното удобство на отделни депутати.

Илюзията за всемогъщество

В анализа си Илиян Василев подчертава, че въпреки опитите за демонстрация на сила и влияние върху институциите, Делян Пеевски си остава единствено народен представител според Конституцията на Република България.

„Илюзията за всемогъщество също има граници. Това, че държи Борисов за "топките", манипулира с политически зависимости или упражнява влияние върху отделни институции, не го превръща в нещо повече от това, което е по Конституция: народен представител“, допълни анализаторът.

Санкциите не падат с вдигане на шум

По отношение на външнополитическото позициониране на Пеевски и амбициите му за изчистване на имиджа, Василев е категоричен, че няма никакви индикации санкциите срещу него да бъдат отменени скоро.

„Нито публични жестове, нито политически маневри, нито опити за външнополитическо позициониране могат да заменят липсата на доверие. Санкциите не се отменят с шум. Отменят се с доверие – а то не се купува“, завършва коментара си бившият дипломат.