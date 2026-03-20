„Мяра“: Шест партии влизат в парламента

Ако парламентарните избори се провеждаха в средата на месец март, коалицията на Румен Радев „Прогресивна България“ би събрала 30,8% от гласовете на избирателите. Това показват данните от независимо национално представително изследване на социологическата агенция „Мяра“, разпространени от БГНЕС.

На втора позиция остава ГЕРБ-СДС с 19,3%, следвана от ПП-ДБ с 12,9% подкрепа. Четвъртото място заема ДПС - Ново начало с 10,6%, а пета политическа сила е „Възраждане“ със 7,9%.

Битката около бариерата

Около прага за влизане в 52-рото Народно събрание се намира БСП - Обединена левица, която регистрира резултат на ръба от 4,1%. Недалеч зад нея остава партия МЕЧ с 3,6%.

Според социолозите, формацията „Величие“ събира 2,5% подкрепа, докато новата партия „Сияние“ влиза отчетливо в битката за ръст и достига 2,3%. Партията на Слави Трифонов ИТН получава 1,4%, а Алианс за права и свободи (АПС) – 1,3%. В борбата за достигане на 1% се включват още „Синя България“ и „Антикорупционен блок“.

Нагласи и избирателна активност

Проучването регистрира потенциална избирателна активност близо до половината от пълнолетните българи – 49,1%. Този дял е по-висок в сравнение с декларираните намерения преди предходни избори и създава реална възможност броят на гласувалите да надхвърли три милиона души. Едва 1,8% от решилите да отидат до урните възнамеряват да изберат опцията „Не подкрепям никого“.

Данните отразяват моментната снимка на електоралните нагласи към средата на месец март и базират своите стойности само върху респондентите, които вече са решили за кого ще гласуват. Изследването е проведено чрез пряко интервю с таблети между 7 и 16 март 2026 година сред 809 пълнолетни граждани. Максималната стандартна грешка е ±3,5%. Един процент от извадката се равнява на близо 54 000 души.