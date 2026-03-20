БНБ пуска медна колекционерска монета

Българската народна банка пуска в обращение нова медна колекционерска монета с номинал от 5 евро на 23 март. Тя е посветена на 150-ата годишнина от рождението на легендарния български актьор Кръстьо Сарафов и е част от серията "Български творци". Въпреки ниския си номинал, нумизматичната ценност ще се продава на касите на централната банка за 36 евро или 70,41 лева, като тиражът ѝ е строго ограничен до 6000 броя.

Втора евромонета за колекционери

Това е втората колекционерска евромонета, която институцията издава след официалното приемане на еврото в България. Първата излезе през януари и отбеляза 125 години от тръгването на електрическите трамваи у нас. До края на годината се очакват общо пет колекционерски издания, както и една възпоменателна монета от 2 евро, посветена на българската азбука.

Според европейските регулации, колекционерските монети важат като законно платежно средство само на територията на държавата, която ги издава, докато възпоменателните се приемат в цялата еврозона..

Тегло и дизайн

Новата монета тежи 16,4 грама, има диаметър 34,2 милиметра и е изработена от чиста мед. На лицевата ѝ страна са гравирани емблемата на БНБ, годината на емисията "2026" и номиналът от 5 евро, обградени от лавров венец. Обратната страна показва портрет на Кръстьо Сарафов върху фон от театрални маски и филмова лента. Художественият проект е съвместно дело на Пламен Чернев и Преслав Чернев.

За да опишат перфекционизма на големия артист, от институцията цитират самия Кръстьо Сарафов: "Актьорът на сцената е като на бойното поле, винаги трябва да бъде готов за всичко".

Строги правила за продажба

Продажбата стартира в централната сграда на БНБ на площад "Княз Александър I" и в Касовия център на улица "Михаил Тенев" в София. От банката въвеждат строг лимит – всеки клиент има право да закупи само по една монета. Забранява се продажбата на лица под 18 години, а закупуването чрез пълномощник изисква изрична нотариална заверка.

След края на работния ден на 23 март, останалите количества ще бъдат разпределени в клоновете на пет търговски банки и в държавното предприятие "Монетен двор".