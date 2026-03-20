Илияна Йотова: Българите изнемогват под натиска на високите цени
Президентът на България Илияна Йотова определи правителствената мярка от 20 евро компенсация за горивата като крайно недостатъчна за справяне с икономическата криза. По време на свое изявление в петък държавният глава подчерта, че хората изнемогват заради високите цени, и поиска незабавно разработване на цялостен пакет от защитни мерки за гражданите и бизнеса.
Разочарование от Европейския съюз
Йотова изрази остра критика към резултатите от приключилия в четвъртък "Европейски съвет" в Брюксел. Според нея европейските лидери не са предложили конкретни и незабавни решения на икономическия шок, предизвикан от военния конфликт в Близкия изток.
"Очаквах от страна на ЕС и на ЕК да бъде предложен конкретен блок от мерки. За съжаление нещата са само в бъдеще време", заяви Илияна Йотова, цитирана от БГНЕС. Тя допълни, че тежестта за справяне с инфлацията е прехвърлена изцяло върху националните правителства, които трябва да действат според собствените си специфики.
Спешни проверки срещу спекулата
За да се овладее ценовият натиск у нас, държавният глава анонсира извънредна среща с ръководството на "Комисията за защита на конкуренцията" (КЗК) във вторник. Целта е антимонополният орган да използва пълните си правомощия за успокояване на пазара. Предстоят разговори и с изпълнителната власт.
"Държа да има цялостен пакет, който да влияе срещу покачването на цените", заяви категорично Йотова, като уточни, че досегашните минимални компенсации изобщо не са били съгласувани с президентската институция.
Въпросът за мирните преговори
Относно евентуалното участие на България в международния "Съвет за мир", Йотова посочи, че подобни стратегически геополитически решения не могат да се взимат от служебен кабинет. Позицията на президента е, че ангажиментът е изключително сложен и изисква легитимността на редовно правителство, подкрепено от ново парламентарно мнозинство.
Още по темата:
- » Президентът Йотова: Очаквам по-цялостен пакет компенсации за високите цени на горивата
- » Президентът освободи главсека на МВР Мирослав Рашков
- » Депутатите отхвърлиха ветото на Илияна Йотова върху промените в Изборния кодекс на комисия