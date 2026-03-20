  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +7 / +8
Пловдив: +7 / +7
Варна: +8 / +10
Сандански: +8 / +8
Русе: +7 / +8
Добрич: +7 / +8
Видин: +7 / +9
Плевен: +7 / +9
Велико Търново: +5 / +6
Смолян: +0 / +0
Кюстендил: +4 / +5
Стара Загора: +6 / +6

Украйна разположи екипи за прехващане на цели в Близкия изток

  • Сподели в:
  • Viber
Украйна разположи екипи за прехващане на цели в Близкия изток
A A+ A++ A

Украйна разположи екипи за прехващане, за да защитава критична и гражданска инфраструктура в пет близкоизточни страни, заяви секретарят на Съвета за национална сигурност на Украйна Рустем Умеров след посещение в региона, предаде Ройтерс.

"Работи се за разширяване на покритите райони", написа Умеров в социалната мрежа "Екс".

Украинският президент Володимир Зеленски каза, че Украйна изпраща в Близкия изток три екипа с цялото им нужно оборудване в помощ на защитата от ирански атаки с дронове "Шахед".

Украинският лидер изтъкна, че първите страни, в които Киев изпраща свои екипи, са Катар, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия.

Украинската новинарска агенция Укринформ предаде, че САЩ са поискали от Украйна специализирана подкрепа в борбата с дроновете "Шахед"

#Украйна

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?