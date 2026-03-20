БНБ: Преките чуждестранни инвестиции у нас достигат близо 260 млн. евро през януари

Преките чуждестранни инвестиции у нас достигат 259,8 млн. евро за месец януари 2026 година, сочат данните на Българската народна банка. Нетният поток на преките вложения в страната нараства с 12,2 млн. евро или 4,9 на сто на годишна база. За сравнение, през януари 2025 година нетният поток отново е бил положителен и е достигал 247,6 млн. евро, според ревизираните данни за разглеждания период. Преките чуждестранни инвестиции у нас за първия месец на тази година се равнява на 0,2 процента от прогнозния брутен вътрешен продукт на страната.

Данните за нетният поток на преките инвестиции у нас подлежат на ревизия, която може да измени настоящия резултат.

През януари 2026 година нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти у нас е отрицателен в размер на 0,3 млн. евро, при отрицателен нетен поток от 1 млн. евро за януари 2025 година.

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е положителен и възлиза на 26,1 млн. евро за януари 2026 г. Той е по-голям с 24,3 млн. евро от този за януари 2025 г., който е положителен в размер на 1,8 млн. евро.

По предварителни данни, статия Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителна и възлиза на 261,7 млн. евро, при положителна стойност от 104,7 млн. евро за януари 2025 г.

Нетният поток по подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е отрицателен и възлиза на 28 млн. евро, при положителна стойност от 141,1 млн. евро за януари 2025 г.

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за януари 2026 г. възлиза на 14,4 млн. евро (0,01 процента от БВП), при 100,1 млн. евро (0,1 процента от БВП) за същия период на предходната година.