КЕВР свали 50 електромера след жалби за скъп ток

Близо 1000 сигнала срещу завишени сметки за електричество заляха институцията на омбудсмана, като жалбите идват от 14 населени места в страната. Кризата предизвика спешна междуинституционална среща, на която стана ясно, че електроразпределителните дружества начисляват двойни суми дори за напълно необитаеми жилища.

Жалбите скочиха пет пъти

Омбудсманът Велислава Делчева съобщи, че от всички постъпили сигнали през последните седмици, 800 са категорично насочени срещу необосновано високи фактури. Според нея броят на недоволните е пет пъти по-голям в сравнение с 2013 година, когато подобна ценова криза доведе до масови улични протести. Делчева подчерта и сериозен социален проблем – пълната липса на механизъм за разсрочено плащане на задълженията към енергийните дружества. Всички данни и граждански предложения ще бъдат систематизирани и внесени в Народното събрание и в Министерския съвет при служебния премиер Андрей Гюров.

Институциите търсят обяснение

Държавата вече предприема действия за изясняване на ситуацията. Служебният министър на икономиката и индустрията Ирина Щонова посочи, че Комисията за защита на потребителите извършва масирани проверки. Тя критикува енергийните компании за липсата на прозрачност и повдигна въпроса как е възможно да се отчитат двойни сметки в имоти, в които не живее никой.

"Няма как да оставим нещата да са такива, каквито са в момента. Неколкократно чуваме от вас, че проблем няма. Но самият факт, че толкова много граждани подават жалби в един и същ момент, сигнализира, че проблем има", заяви Ирина Щонова по време на дискусията с представителите на електроенергийните дружества.

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков допълни, че кабинетът работи по темата от началото на мандата си, като се подготвя автоматичен анализ на потреблението. Той увери, че всеки индивидуален случай ще бъде детайлно разследван, за да се гарантира, че абонатите плащат само реално изразходваната енергия.

КЕВР започна масови проверки

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) обработва паралелно над 6500 сигнала, като до момента са проверени над половината от тях. Председателят на регулатора Пламен Младеновски уточни, че инспекторите са направили 130 проверки на място и са свалили 50 електромера за експертиза при най-фрапиращите разминавания.

Въпреки че потреблението през декември 2025 година обективно е било по-високо от предходната година, Младеновски отчете, че 98% от постъпилите жалби идват от домакинства, които се отопляват изцяло на ток. Към момента от КЕВР не отчитат системен технически проблем с точността на измервателните уреди, но проверките по оставащите хиляди жалби продължават.