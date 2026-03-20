Ретроградният Меркурий спира, но опасната му сянка остава

Днес, 20 март, Меркурий прекратява своето ретроградно движение в знака Риби, съвпадайки точно с настъпването на пролетното равноденствие. Въпреки че планетата на комуникациите тръгва директно, астролозите предупреждават, че влиянието ѝ ще се усеща осезаемо чак до 9 април, когато приключва така наречената следретроградна сянка.

Двойна инерция и водни знаци

Краят на тазгодишната първа ретроградна фаза е специфичен, тъй като се засича с началото на астрологичния сезон на Овен. Според астролозите това съчетание създава силна "двойна инерция напред", която дава възможност за ново начало след седмици на объркани разговори, технологични сривове и пропуснати детайли.

Особеност на настоящата година е, че и трите ретроградни цикъла на Меркурий се случват изключително във водни знаци. След периода в Риби, предстоят фази в Рак (от 29 юни до 23 юли) и в Скорпион (от 24 октомври до 13 ноември). Експертите описват годината като силно емоционална и кармична, в която логиката често ще отстъпва пред интуицията.

Илюзията на небесната механика

Докато астрологията търси смисъл в позициите на планетите, науката има съвсем различно обяснение. От астрономическа гледна точка, планетите никога не променят реалната посока на своето движение.

"Ретроградността е изцяло оптична илюзия, породена от разликата в орбиталните скорости на планетите", обясняват експерти от американската космическа агенция НАСА.

Меркурий обикаля около Слънцето само за 88 дни, докато на Земята са необходими 365 дни. Когато нашата планета "изпревари" по-бавно движещия се спрямо нея съсед в определен момент от орбитата, се създава визуалната измама, че той се движи назад на фона на звездното небе. Скептиците и учените категорично отхвърлят идеята, че тази предсказуема небесна механика може да влияе върху човешкото поведение, техниката или търговията.

Какво да очакваме до април

Въпреки научните факти, милиони хора по света съобразяват плановете си с движението на най-малката планета в Слънчевата система. Специалистите съветват периодът до 9 април да се използва за осмисляне и интегриране на уроците от последните седмици, а не за стартиране на напълно нови проекти.

Интуицията остава по-силен ориентир от строгата логика. Според астролозите, ако човек усеща напрежение през следващите дни, е по-добре да изчака, преди да подпише важен договор или да вземе окончателно решение.