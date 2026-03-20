Блокади в Близкия изток оскъпяват масово кафето

Блокади в Близкия изток оскъпяват масово кафето
Военните конфликти в Близкия изток и свързаните с тях логистични блокади вече удрят директно по джоба на крайния потребител, оскъпявайки осезаемо сутрешното кафе. Паралелно с това световните пазари се подготвят за сериозен дефицит на захар, тъй като водещи производители като Бразилия и Индия масово пренасочват суровината си към производство на етанол заради високите цени на горивата. На този фон единствената суровина, която върви стремглаво надолу, е какаото, чиято цена се срина заради глобално свръхпредлагане.

Логистичен хаос вдига цените
Затварянето на ключови търговски маршрути, сред които и Ормузкият проток, създава сериозни сътресения в глобалната верига за доставки. Опитите на търговските кораби да избегнат опасните зони, близки до военни действия, водят до рязко увеличаване на транспортните разходи, горивата и застрахователните премии. Според международни брокери, именно тези допълнителни налози натежават върху крайните цени на кафето, чиито фючърси отбелязват ръст с над 2,5 на сто през последните дни.

Захар или биогориво
Опасенията за недостиг на захар се превръщат в реалност, диктувана от енергийния пазар. Според актуални пазарни анализи, етанолът в момента се търгува с между 30% и 40% по-скъпо от захарта на световните борси. Това принуждава мелниците в Бразилия – най-големият производител в света – да пренастроят мощностите си. Очакванията са, че през сезон 2026/2027 г. над 53% от бразилската захарна тръстика ще бъде преработена в етанол, който се използва като гориво или добавка към бензина. Тази промяна в производствената политика неминуемо ще свие предлагането на сладката суровина и ще задържи цените ѝ високи.

Глобален излишък срина какаото
В пълен контраст с кафето и захарта, пазарът на какао претърпява същински крах. Въпреки първоначалните спекулации в медийното пространство за възможен ръст, реалните данни от последните седмици показват огромен глобален излишък от суровината. Рекордните реколти в Западна Африка доведоха до брутален спад в изкупните цени, като в региони като Камерун фермерите отчитат срив от близо 75% спрямо пиковите нива от предишните години.

Още по темата:

