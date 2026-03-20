Медицински сестри в София купуват лекарства за децата със собствени пари

Остър конфликт избухна между Медицинска федерация „Подкрепа“ и ръководството на Столична община заради серия от спорни реформи в образователната и здравната система на града. Синдикалистите отправиха тежки обвинения към заместник-кмета с ресор образование Десислава Желязкова, изобличавайки я в прокарване на опасни експерименти без обществен дебат и разпространяване на неверни твърдения в национален ефир. Скандалът осветява стряскащ факт – от половин година здравните кабинети в столичните училища и детски градини стоят без задължителни медикаменти, като лекарствата масово се купуват от медицинските специалисти и родителите с техни лични средства.

Липса на лекарства и хаос с базите

В острата си позиция председателят на федерацията Росица Палешникова посочва, че от септември 2025 година общината е абдикирала от задължението си да снабдява здравните кабинети с медикаменти. Вместо да реши този критичен проблем, заместник-кметът концентрира усилията си върху административни реформи, които натоварват образователните институции.

Сред тях е отварянето на училищните дворове за свободно ползване от граждани. Синдикатите предупреждават, че това решение прехвърля тежестта за поддръжката и евентуалните вандалски щети изцяло върху бюджетите на училищата, докато Столична община просто пести средства. Подобен е подходът и с идеята за закриване на кухните в детските градини в полза на централизирани „кухни-майки“. Този ход крие сериозни рискове при транспортирането на храната и засяга пряко качеството на порциите, особено на фона на скорошните констатации на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за лошото качество на закуските в училищата.

Битката за детските ясли

Напрежението ескалира допълнително около опитите за цялостна трансформация на яслената грижа. Синдикалистите припомнят, че Столична община премахна бонус-точката за прием в детска градина за деца, посещавали ясла, с което успешно противопостави родителите едни срещу други.

Освен това екипът на кмета Васил Терзиев прокара през Общинския съвет решение за прехвърляне на медицинските специалисти от яслените групи под ръководството на директорите на детските градини. Този акт вече е отменен на първа инстанция от съда като незаконосъобразен, тъй като нарушава логиката на здравната система, която е валидна за всички останали общини в България. Крайният план на местната власт, според съсловната организация, е пълната подмяна на медицинските сестри с педагози в яслите.

Росица Палешникова: „Изключително притеснително е публичното говорене в национален ефир от неспециалист в областта на здравната профилактика, ранното диагностициране и непосредствения здравен контрол върху психическото и физическо здраве на децата в най-ранна възраст.“

Манипулации със заплатите в национален ефир

Капката, която прелива търпението на медиците, е телевизионно участие на Десислава Желязкова в bTV, в което тя коментира възнагражденията в сектора. Синдикатът категорично опровергава твърденията ѝ, че медицинските сестри получават основна заплата от 1000 евро плюс 50 процента добавка за стаж при шестчасов работен ден, заявявайки, че това са откровени лъжи.

От „Подкрепа“ уточняват, че работното време на медицинските специалисти в яслите е осем часа, а добавката за стаж достига до скромните 0,6 процента на година. За разлика от тях, педагогическият персонал в градините разполага с шестчасов престой на място (с два часа за самоподготовка) и редица допълнителни бонуси за професионална квалификация, лекторски часове и представително облекло, които липсват при медицинските специалисти.

Росица Палешникова: „Детското здраве не може да бъде заложник на конюнктурен подход към проблемите и на персонални капризи и амбиции за себеизява.“ От медицинската федерация призовават за незабавно прекратяване на експериментите и за започване на реален диалог, който да реши драстичния кадрови дефицит в детското и училищно здравеопазване чрез подобряване на условията на труд, а не чрез прехвърляне на отговорности.