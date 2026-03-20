Изоставеният от майка си макак Пънч си има приятелка

Трогателната история на маймунката Пънч, която милиони хора искаха да осиновят, има потенциал да прерасне един ден в красив любовен романс.

Невръстният макак в зоологическата градина на град Ичикава драматично бе изоставен от своята майка. Според специалисти нещо при раждането се объркало и тя не е в състояние да разпознае своето бебе.

Това бе причината не само грубо да го отблъсква, но на моменти имаше и страховити епизоди - видеа разкриваха как тя вбесена го хващаше и го въртеше във въздуха сякаш за да го хвърли по-надалеч и да го нарани.

Мъничкият уплашен Пънч бягаше от нея да се скрие, но след това привлечен от майка си отново се опитваше да се гушне в разярената си майка, чието поведение ескалираше и ставаше все по-брутално.

Накрая пазачите му купиха плюшена играчка маймуна за 19 долара и бебето макак пренесе цялата си любов към нея. То трогателно гушкаше играчката, старателно я измиваше с парцалче, галеше я, галеше я, криеше я, за да не пострада от останалите маймуни и всячески търсеше щастието, от което майка му го лиши.

Видеата генерираха милиони гледания, във фейсбук потребители споделяха, че искат да заминат в Япония, за да опитат да осиновят Пънч. И точно когато истерията стигна своя връх, ситуацията около мъника сякаш се подреди от самосебе си, пише 24 часа.

Нови видеа разкриват, че той вече си има приятелка - малък женски макак, който обожава да си играе с Пънч и посетителите в зоологическата градина често ги улавят на кадрите си прегърнати.