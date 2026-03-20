БСП заличи ''ергенката'' Цветелина Велева от листата си за 25 МИР - София

Централната избирателна комисия заличи Цветелина Велева от листата на "БСП-Обединена левица" за 25 МИР София по нейна молба.

Тя заемаше 13-о място в списъка с кандидати за депутати на Столетницата в най-големия избирателен столичен район. Решението за заличаването ѝ е взето на 18 март по молба на Евгений Николаевич Белий в качеството му на пълномощник на представляващия "БСП-Обединена левица" в Районната избирателна комисия, но след лично заявление от Велева.

Коалицията не представя друг кандидат за освободено място в кандидатската листа и не възразява същото да остане незаето, посочват от ЦИК.

Лидер на листата на "БСП-Обединена левица" в 25 МИР е досегашният депутат Атанас Атанасов.

Цветелина Велева е участник в тазгодишното издание на риалити предаването по bTV "Ергенът".



"Цветелина Велева е на 24 г., от град София и работи като международен финансов брокер. Има екип, наброяващ 250 човека. Мечтае да стане богата, но държи да изкарва парите си сама. Доходът, който получава в момента, я удовлетворява, но иска да надгражда и да се превърне в най-добрата версия на себе си. Определя се като доминантна в бизнеса, но не и вкъщи, където копнее да покаже женствената си страна. Цветелина има син на четири години и бъдещият ѝ мъж задължително трябва да го приема като свое дете. Не иска до себе си някой „лигльо“ или т.нар. „мамини синчета“. Търси истински партньор, с когото да се вдъхновяват и мотивират заедно", пише в биографията на Велева за предаването.