Три дами отпаднаха от „Ергенът“. Мартина и Любомира се завръщат в "Ергенът"

Най-драматичната Церемония на розата до този момент в петия сезон на „Ергенът“ бе белязана от отпадането на цели три дами – претендентки за сърцата на Кристиян, Стоян и Марин. Тримата най-желани мъже на България разполагаха с далеч по-малко рози от броя на момичетата в имението, което ги изправи пред безкомпромисен избор. Марин предложи цвете на Алия, Румяна, Мария Пламена, Елена, Цвети Ненова, Мануела и Нурджан. Стоян раздаде своите рози на Илияна, Симона, Бетина, Цвети Велева, Вероника и Санта Китана, а Крис – на Елеонора, Татяна, Доника и Гориция.

Това доведе до отпадането на Анастасия, Анабела и Ангелина, които бяха принудени да напуснат имението на любовта. Миглостилистката Анабела не скри горчивината си от това, че не е получила реален шанс да изгради по-дълбока връзка с Кристиян и на сбогуване се обърна към него с думите: „Крис, благодаря ти, че ми изгуби толкова малко от времето“.

Тази седмица тримата ергени премериха сили на плажа в зрелищно предизвикателство, облечени в сватбени костюми. Кристиян, Стоян и Марин трябваше да преминат през тежко трасе с препятствия, за да извоюват булчински букет за своите дами. С огромна преднина състезанието бе спечелено от най-младия ерген – Марин, който подари златния ключ за най-луксозната стая в имението на Румяна и Алия, а сребърния – на Михаела и Вероника. Като шампион, той избра да сподели най-високобюджетната среща с Цвети Ненова, с която проведоха дълбок и откровен разговор за любовта и страховете, свързани с нея.

Състезанието бе белязано от внезапното колабиране на най-зрелия ерген – Кристиян, и спешното му откарване в болница. Втори в класацията се оказа Стоян, който покани Симона на разходка до водопад. Там двамата постепенно скъсиха дистанцията, потапяйки се в по-интимна атмосфера, изпълнена със закачки и първи опити за физическа близост.

Зрителите на bTV станаха свидетели и на специалната „Холивудска целувка“ – групова среща, вдъхновена от емблематични сцени от „Титаник“ и „Казабланка“. Именно там Марин и Михаела преминаха границата между игра и реалност, споделяйки страстна целувка, която не остана незабелязана от останалите. Малко по-късно той затвърди избора си, канейки я на вечеря, където двамата отново се отдадоха на близост и засвидетелстваха силната химия помежду си. Паралелно с това Стоян се сблъска с поредица от разочарования… Отказът на Илияна да участва в задачата и откровеният разговор с Пламена, която окончателно се дистанцира от него, сломиха напълно пловдивчанина, но по-късното извинение на Илияна с оригинална бележка му вдъхна увереност, че все още има шанс да задълбочи отношенията с фаворитката си.

Кристиян пък подложи пет свои избранички на нестандартно изпитание, свързано със семейния живот. Елеонора, Татяна, Доника, Гориция и Анабела трябваше да влязат в ролята на майки и домакини и да се справят с поредица от предизвикателства в ергенската квартира на бизнесмена. Кулминацията настъпи по време на коктейла, където Кристиян и Елеонора споделиха първата си целувка, а Марин продължи да балансира вниманието си между няколко дами, пораждайки ревност и несигурност сред тях.

„Ергенът“ продължава и следващата седмица, когато в имението на любовта влизат три емблематични личности от предния сезон на романтичния формат. Освен „вечния ерген“ Мартин Николов, който пристига в Шри Ланка, за да помогне на тримата настоящи ергени да не повтарят неговите грешки, Любомира и Мартина също ще прекрачат прага на тропическия рай, но като пълноправни участнички, готови да се впуснат смело в надпреварата за сърцата на Кристиян, Стоян и Марин и да разклатят вече изградените отношения в имението на любовта.

