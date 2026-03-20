Полицията разкри още един незаконен старчески дом край Варна
Служители на Икономическа полиция са разкрили още един незаконен старчески дом край Варна, съобщиха днес от МВР в крайморския град. Проверката е направена съвместно с Агенцията за качеството на социалните услуги.
Обектът, който е представен като стаи за гости, е в местността Ален мак. По първоначална информация в него се осъществява дейност по настаняване и грижа за възрастни хора. Обектът обаче не разполага с нужните документи и статут.
По случая е образувано досъдебно производство.
През юни миналата година във Варненско бяха разкрити три нелицензирани частни социални заведения, припомня БТА.
