Кои храни ще ни донесат късмет на пролетното равноденствие?

На 20 март настъпва пролетното равноденствие. Посрещаме пролетния сезон. Пролетното равноденствие е астрономично явление. Обикновено то се случва около 20–21 март в Северното полукълбо. Тогава и продължителността на деня и нощта е почти равна навсякъде по Земята. В астрологията то поставя и началото на нов цикъл и „астрологична година“, когато Слънцето влиза в знака на зодия Овен, който е първият знак в зодиака.

От древни времена различни общества са отбелязвали този момент със специални празненства и наблюдения. Днес всеки празнува по различен начин настъпването на пролетта. Вярва се, че някои храни носят благоденствие, ако са част от менюто ни в деня, в който посрещаме пролетното равноденствие, като ядливи теменужки, цитруси.

Вижте кои други да добавите на празничната трапеза, както и списък с няколко рецепти.

Яйца

Яйцето е универсален символ на нов живот и потенциал. То представлява възраждането на природата, започването на нов цикъл и нови възможности. Вярва се, че яйцата носят символично „плодовитост“ и „изобилие“. Всеки, който ги поставя на трапезата, „привлича“ растеж и нови възможности в живота си.

Зелени листни зеленчуци и пролетни растения

Зелените листа са символ на живот, растеж и здраве. Те представляват пролетта и обновлението на природата. В пролетното равноденствие пресните растения като спанак, рукола, кресон или копър се свързват с началото на цикъла на реколтата и с „чистота“. Яденето на зелении през равноденствието се счита за начин да „внесеш“ жизненост и енергия в своя дом и в личния си живот.

Спанак, аспержи, грах – символи на здраве, растеж и сила, защото са първите култури, които излизат от почвата;

Лук, магданоз, копър, мента, див чесън – представляват защита, жизнена сила и остър ум, често включвани в ритуали за пречистване или ново начало;

Салати и зелении – символизират пречистване и ново начало, защото са „първите плодове“ на пролетта.