Разрив в ЕС: Ветото на Унгария поставя украинския бюджет в опасност

Унгария продължава да се противопоставя на голям пакет финансова помощ от ЕС за Украйна, оставяйки Киев пред потенциален дефицит на средства в рамките на следващите месеци, ако не бъде намерено алтернативно решение. На заседание на Европейския съвет в Брюксел на 19 март министър-председателят Виктор Орбан отново отказа да отмени ветото си върху заема от 90 милиарда евро, предназначен да подкрепи Украйна през 2026–2027 г., като свърза позицията си с възобновяването на транзита на руски петрол през тръбопровода „Дружба“.

Финансирането първоначално бе прието единодушно от всички 27 държави членки през декември 2025 г. и покрива около две трети от финансовите нужди на Украйна за двугодишния период. Украйна остава силно зависима от външна помощ, за да поддържа функционирането на държавата и да финансира военните си усилия. Сега обаче споразумението е ефективно блокирано, като Унгария настоява първо да се възстанови потока на петрол през „Дружба“, преди да подкрепи каквито и да е решения в полза на Киев.

Напрежението се засилва и заради щетите по инфраструктурата на тръбопровода, които според Украйна са причинени от руски въздушни удари в края на януари. Унгария и Словакия обвиняват Киев в забавяне на ремонтите. В отговор европейска делегация посети Украйна, за да оцени ситуацията на място. Главният изпълнителен директор на „Нафтогаз“ Сергей Корецки заяви, че украинските власти са представили подробни оценки на щетите и пълен план за възстановяване, като подчерта, че разрушенията са пряк резултат от руски атаки.

Въпреки блокадата, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен увери, че ЕС все пак ще достави финансовата помощ. Тя призна, че пакетът остава блокиран заради неспазване на предишни ангажименти от страна на един лидер, но подчерта, че Съюзът ще намери начин да продължи напред. Пакетът вече предвиждаше възможността Унгария, Словакия и Чехия да не участват директно в заема.

Френският президент Еманюел Макрон също подчерта важността на придържането към първоначалното споразумение, предупреждавайки, че отказът от него би подкопал доверието в Европейския съвет. Той посочи, че няма алтернативен сценарий и настоя, че ангажиментите на ниво лидери трябва да се спазват. Макрон приветства също сътрудничеството на Украйна, която е позволила на техническа мисия на ЕС да помогне при ремонта на тръбопровода.

Спорът вече не е само унгарски. Словакия се присъедини към Будапеща, като министър-председателят Роберт Фико предупреди за възможни допълнителни мерки срещу Украйна. Той посочи сериозни нарушения на доставките на петрол за Словакия и обвини Киев в умишлено забавяне на възстановяването на тръбопровода, като дори предположи, че действията могат да бъдат политически мотивирани и свързани с изборни процеси в Унгария.

Украйна отхвърли тези твърдения. Говорителят на Министерството на външните работи Георги Тихий обвини Унгария, че използва въпроса за тръбопровода като политически инструмент, игнорирайки контекста на продължаващите руски атаки. Той отбеляза, че украинската инфраструктура, включително множество тръбопроводи, продължава да претърпява редовни щети и ремонтите се извършват при условия на война с ограничени ресурси.

Застоят оказва влияние и върху по-широката политика на ЕС. Унгария и Словакия блокираха приемането на 20-ия пакет санкции срещу Русия, който се очакваше да бъде гласуван миналия месец. Паралелно Европейският съвет прие заключения относно Украйна, подписани от 25 държави членки, без участието на Унгария и Словакия, което подчертава растящия разрив в Съюза.

По време на срещата Орбан повтори позицията си с посланието „първо петрол, после пари“, като аргументира, че възстановяването на енергийните потоци е предпоставка за по-нататъшна подкрепа. Позицията му предизвика остра критика от няколко лидери. Президентът на Европейския съвет Антонио Коста определи действията на Унгария като неприемливи, а някои лидери изразиха неодобрение и спрямо изказванията на украинския президент Володимир Зеленски, като заявиха, че тонът му към Орбан е усложнил преговорите.

Италианският премиер Джорджа Мелони добави още един аспект към дебата. Според дипломати, тя е казала на колегите си, че разбира аргументите на Орбан, особено във връзка с предстоящите избори, но все пак подкрепя незабавното отпускане на средствата за Украйна. По-късно нейният офис отрече съобщените коментари, но епизодът показва разделения дори сред правителствата, които са общо взето в съгласие с политиката на ЕС.

За момента Украйна остава в несигурно финансово положение. Без достъп до планирания заем от ЕС и с ограничени налични алтернативи, рискът от бюджетен дефицит до късна пролет нараства, докато политическите спорове в Съюза продължават да забавят разрешаването на ситуацията.