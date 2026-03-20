Туризмът на ръба. 85% чужденци ще спасяват сезона

Туристическият сезон започва под сериозен натиск заради остър недостиг на кадри. Хотелиери и ресторантьори все по-често се обръщат към работници от трети страни, като от началото на годината над 16 000 души вече са допуснати до българския пазар на труда.

Браншът предупреждава, че липсата на персонал и слабото обучение поставят под риск качеството на услугите. На този фон работодателите все по-масово разчитат на чуждестранна работна ръка. Проблемите се задълбочават в началото на активния сезон.

„85% от работниците ми ще бъдат от чужбина. Това не е защото не обичам нашите български работници, но тях ги няма. Защо ги няма? Не е това, че нямаме пари, пари дадохме. Дори продължаваме да даваме. Проблемът е, че тук се презастрои. Приоритет на държавата не е туризмът“, каза пред БНТ Веселин Налбантов, заместник-председател на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация.

Според него един от ключовите проблеми е липсата на подготовка и устойчива система за обучение на кадри в сектора. Налбантов подчерта, че в миналото този въпрос е бил решаван с целенасочени политики.

„При "лошия" социализъм хората, които са започнали да строят тези летни курорти са решили въпроса като са направили учебно-промишлени предприятия. Тук проблемът е, че населените места като Несебър имат огромна материална база, а през зимата хората няма какво да правят. Какво да правят тези млади хора, които взимаме на работа? През зимата няма какво да ги правим“, посочи Налбантов.

Кадровият дефицит обхваща всички позиции в туризма - от готвачи до сервитьори и бармани, като проблемът не е само в липсата на хора, а и в тяхната неподготвеност.

„Дефицит на кадри има в отношение. При всички позиции. Готвачи, сервитьори, бармани. И то не е въпроса в това дали ги има. Има такива, но хората не са обучени. Това е проблемът, в туризмът не е приоритет. Хиляда пъти го повтаряме. Трябва мащабно планиране“, каза Налбантов.

По думите му основните страни, от които се наемат работници, са Непал, Казахстан и Узбекистан. Работодателите обаче срещат сериозни затруднения заради бавната работа на консулските служби. В момента чуждестранните служители могат да бъдат наемани първоначално за три месеца, а удължаването на престоя им изисква допълнително време и средства, което допълнително усложнява ситуацията за бизнеса.